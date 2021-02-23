İl il vaka sayısı ne kadar oldu? İl il korona haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir? Bakan Koca, il il korona vaka sayılarını açıkladı

İl il vaka sayısı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan cafe ve restoranların il bazında vaka sayılarına göre durumun netleşeceğini açıkladı. Peki, İl il korona haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir? Bakan Koca, il il korona vaka sayılarını açıkladı

İl il vaka sayısı ne kadar oldu? İl il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçtiğimiz hafta başlayan illere göre 7 günlük 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının bu hafta kaç olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri? İl il COVİD- 19 haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı

İL İL VAKA SAYISI NE KADAR? İL BAZINDA VAKA SAYISI NE KADAR?

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

İl Adı Sayı Adana 42,86 Adıyaman 120,64 Afyon 31,62 Ağrı 19,61 Aksaray 108,27 Amasya 90,31 Ankara 35,39 Antalya 78,92 Ardahan 88,39 Artvin 75,52 Aydın 37,71 Balıkesir 92,40 Bartın 31,16 Batman 8,71 Bayburt 21,98 Bilecik 45,72 Bingöl 18,45 Bitlis 15,10 Bolu 75,60 Burdur 93,23 Bursa 39,14 Çanakkale 43,76 Çankırı 26,50 Çorum 41,31 Denizli 31,51 Diyarbakır 18,00 Düzce 48,78 Edirne 75,29 Elazığ 44,22 Erzincan 34,13 Erzurum 50,90 Eskişehir 35,55 Gaziantep 35,08 Giresun 217,51 Gümüşhane 88,21 Hakkari 3,21 Hatay 45,50 Iğdır 10,43 Isparta 29,53 İstanbul 68,23 İzmir 42,67 Kahramanmaraş 35,35 Karabük 16,83 Karaman 105,92 Kars 18,60 Kastamonu 21,79 Kayseri 74,08 Kırıkkale 47,36 Kırklareli 71,05 Kırşehir 30,86 Kilis 48,32 Kocaeli 92,53 Konya 101,95 Kütahya 57,74 Malatya 44,28 Manisa 36,74 Mardin 12,52 Mersin 87,87 Muğla 49,66 Muş 8,51 Nevşehir 50,83 Niğde 57,45 Ordu 228,40 Osmaniye 134,90 Rize 200,08 Sakarya 103,01 Samsun 202,94 Siirt 20,54 Sinop 83,62 Sivas 38,37 Şanlıurfa 20,42 Şırnak 3,91 Tekirdağ 74,65 Tokat 149,20 Trabzon 207,54 Tunceli 29,96 Uşak 17,32 Van 13,92 Yalova 74,62 Yozgat 37,70 Zonguldak 54,30





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, vaka sayılarında bazı illerde belirgin artış olduğunu belirterek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadelerini kullandı,

BAKAN KOCA 100 BİN NÜFUSTA KOVİD-19 VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 5 İLİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan 5 ile ilişkin tabloyu paylaştı.

Son dakika: 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?

Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz."

• Ağır Hasta: 29 Temmuz'dan itibaren oksijen saturasyonu belli oranın altında olan veya yoğun bakım gerektiren hastalar için uluslararası tanımlamaya uygun olarak "Ağır Hasta Sayısı" (serious and critical) tablomuzda verilmeye başlanmıştır.

• Hasta: Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine "Hasta" terimi kullanılmıştır.

• Günlük Vaka Sayısı: 25 Kasım'dan itibaren hasta sayısı üzerine semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlar da eklenmiş ve günlük hasta dahil "Vaka Sayısı" olarak verilmiştir.

• Toplam Vaka Sayısı: PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı. 29 Temmuz tarihinden 10 Aralık tarihine kadar olan semptomsuz vakalar hasta sayılarına eklenerek güncelleme yapılmış ve kümülatif toplamı "Toplam Vaka Sayısı" olarak verilmiştir.

• Günlük İyileşen sayısı: O gün tedavisi tamamlananlar ile izolasyon süresi biten vakaların toplamı ile hesaplanmaktadır. (Günlük iyileşen hasta dahil)

• Toplam iyileşen Sayısı: 12 Aralık tarihinden itibaren iyileşen hastalara ilaveten izolasyon süresi dolan vakalar tabloya eklenmiştir ve tablodaki "Toplam İyileşen Hasta Sayısı" ifadesi "Toplam İyileşen Sayısı" olarak değiştirilmiştir. (Toplam iyileşen hasta dahil)

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