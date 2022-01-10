İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 25-31 Aralık İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İllere göre 25-31 Aralık haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

" 25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

İL İL KORONAVİRÜS (25-31 ARALIK) VAKA SAYILARI

Adana 151,55

Adıyaman 12,97

Afyon 83,59

Ağrı 2,99

Aksaray 64,30

Amasya 152,91

Ankara 184,29

Antalya 89,20

Ardahan 20,80

Artvin 200,59

Aydın 207,67

Balıkesir 316,78

Bartın 136,20

Batman 11,77

Bayburt 25,64

Bilecik 356,17

Bingöl 89,79

Bitlis 11,97

Bolu 245,23

Burdur 194,32

Bursa 204,91

Çanakkale 594,04

Çankırı 82,11

Çorum 138,83

Denizli 266,02

Diyarbakır 20,19

Düzce 185,25

Edirne 428,44

Elazığ 33,00

Erzincan 79,34

Erzurum 28,75

Eskişehir 825,92

Gaziantep 15,04

Giresun 274,78

Gümüşhane 276,64

Hakkari 3,56

Hatay 109,86

Iğdır 21,36

Isparta 215,99

İstanbul 663,69

İzmir 323,30

Kahramanmaraş 28,34

Karabük 100,57

Karaman 40,80

Kars 16,14

Kastamonu 144,00

Kayseri 47,63

Kırıkkale 63,51

Kırklareli 590,21

Kırşehir 90,52

Kilis 32,92

Kocaeli 339,42

Konya 56,71

Kütahya 167,51

Malatya 16,62

Manisa 182,47

Mardin 10,06

Mersin 202,97

Muğla 188,25

Muş 6,08

Nevşehir 91,81

Niğde 73,74

Ordu 328,34

Osmaniye 139,46

Rize 231,15

Sakarya 212,25

Samsun 222,33

Siirt 33,53

Sinop 191,26

Sivas 40,57

Şanlıurfa 10,73

Şırnak 6,69

Tekirdağ 387,12

Tokat 176,30

Trabzon 299,30

Tunceli 70,71

Uşak 114,23

Van 2,18

Yalova 273,14

Yozgat 67,05

Zonguldak 164,07

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