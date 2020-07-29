İl il bayram namazı vakitleri 2020: Diyanet 81 il ilçe Kurban Bayramı namaz saatleri
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İl il bayram namazı vakitleri 2020: Diyanet 81 il ilçe Kurban Bayramı namaz saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, il ve ilçe 2020 Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Buna göre, ''Bayram namazı saat kaçta?'' sorusunun yanıtı haebrimizde yer alıyor. Arefe günü sonrası, bayramın ilk günü bayram namazı yerine getirilecek. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı vakitleri...

İl il bayram namazı vakitleri 2020: Diyanet 81 il ilçe Kurban Bayramı namaz saatleri
29.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:20

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Dini iki bayram olan Ramazan ve Kurban Bayramı'nda idrak edilen bayram namazı iki rekattır ve cemaatle kılınır. Mazereti bulunanlar için bayramın sonraki günlerinde de kılınabilen bayram namazı saat kaçta? 81 il ve ilçe Kurban Bayramı vakitleri.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Kurban Bayramı namazı için 81 il ve onlara bağlı ilçelerin bayram namazı vakitleri şöyle:

İl il bayram namazı vakitleri 2020: Diyanet 81 il ilçe Kurban Bayramı namaz saatleri
İl il bayram namazı vakitleri 2020: Diyanet 81 il ilçe Kurban Bayramı namaz saatleri
İl il bayram namazı vakitleri 2020: Diyanet 81 il ilçe Kurban Bayramı namaz saatleri
İl il bayram namazı vakitleri 2020: Diyanet 81 il ilçe Kurban Bayramı namaz saatleri
İl il bayram namazı vakitleri 2020: Diyanet 81 il ilçe Kurban Bayramı namaz saatleri
İl il bayram namazı vakitleri 2020: Diyanet 81 il ilçe Kurban Bayramı namaz saatleri
İl il bayram namazı vakitleri 2020: Diyanet 81 il ilçe Kurban Bayramı namaz saatleri

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

İMAMLA BİRLİKTE HAREKET EDİLEREK:

1. Rekat

• Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

• Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

• Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

• Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

• İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

• Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

• İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

• Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

• Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

• Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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