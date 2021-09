İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı.

Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak, vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla düzenlenen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı tarafından ilimizdeki vaka sayıları, pandemi başlangıcından günümüze kadar geçen sürede il merkezi ve ilçelerimizde alınan karantina kararları, aşılama çalışmaları ve aşı poliklinikleri hakkında Vali Fuat Gürel ve katılımcılara bilgilendirme yapması ile başladı.

Gündem konu başlıkları üzerinden değerlendirmelerde bulunan Vali Fuat Gürel, aşılama faaliyetleri, sağlık ve Covid-19 virüsü başta olmak üzere birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Aşılama Faaliyetleri: Ülkemizde aşılama çalışmalarında büyük mesafe alınmış olup aşı programına dahil edilenler baz alındığında birinci doz aşılamada % 83. 42, ikinci doz aşılamada ise % 65. 47 düzeyine ulaşılmıştır. Aşılama faaliyetlerinde önemli bir ivmenin yakalandığı bu dönemde aşılama süreçlerini tamamlamış kişilerde salgın kaynaklı vaka, hasta ve vefat sayılarında önemli düşüşler görülmüştür. İlimizde de %81 aşılama oranı ile büyük bir başarı yakalandığı, halkımızın aşılama faaliyetlerine önem verdiği, ancak sadece ilk doz aşılamanın yeterli olmadığı, aşılama sürecini tamamlamayan kişilerin hastalığı ağır geçirdiği görülmektedir. Bu nedenle ikinci ve üçüncü doz aşı sırası gelen vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı vurulması gerekmektedir.

HES Kodu Zorunluluğu: Kamu kurum ve kuruluşları ile işletme ve işyerlerine girişlerde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulamasından veya e-Devlet sistemi üzerinden her gün HES kodu sorgulaması yapılarak, tutanak altına alınması ve listelerin günlük olarak dosyalanması,

Sosyal Mesafe: Meydanlarda, sokak ve caddelerde, site bahçelerinde, parklarda vb. ortamlarda vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak bulunmalarının önlenmesi ve kurum bahçelerinde personellerin toplu olarak bulunmamaları konusunda uyarılması,

İlköğretim ve Ortaöğretimde Yüz Yüze Eğitimde Alınacak Önlemler: Yeni eğitim öğretim yılı 06 Eylül 2021 tarihi itibariyle başlamıştır. Yüz yüze eğitimin bir kez daha kesintiye uğramaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Covid-19 salgınına karşı gereken önlemler alınmaya devam etmektedir.

Bu çerçevede; öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı süreçlerini tamamlayıp tamamlamadığının kontrol edilerek, aşı süreçlerinin ivedilikle tamamlanması sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan "Covid¬-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde" öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi" hazırlandı. Bu kapsamda, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Covid-19 pozitif tanısı konulması durumunda öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edeceklerdir. Aynı durumda, öğretmenler de izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edeceklerdir. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığında sınıf öğrencilerinin tamamı, yakın temaslı olarak kabul edilecek ve bu öğrenciler eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınacaktır.

Yükseköğretimde Eğitim Faaliyetleri: 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitelerde örgün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesi kararı ile birlikte YÖK tarafından "Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi" ile "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi" olmak üzere iki ayrı rehber hazırlanmıştır. Üniversitelerdeki eğitim-öğretim süreci ve kampüslerde alınması gereken önlemlere ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bu rehberler üniversitelerle paylaşılmıştır. Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi'ne göre, örgün eğitimde öncelik yüz yüze eğitim olmakla birlikte Covid-19 salgınının seyrine göre yükseköğretim kurumları örgün programlarda harmanlanmış (hibrit) eğitim modelini de kullanılabilecektir. Harmanlanmış eğitime geçildiği durumda da gerekli önlemler alınarak uygulamalı eğitimler, olabildiğince yüz yüze yapılacak, teorik dersler ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan eğitimle verilebilecektir.

Doğal Afetler: 11 Ağustos günü Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel afetinden hemen sonra Kastamonu ilimizin Şenpazar ve Bozkurt ilçelerinde görev alan AFAD Gönüllerimizin ve Kızılay ekiplerimizin yaptıkları çalışmalar bölge insanımızın takdirini kazanmıştır. Afetlere hazırlık yaparak ve gerekli önlemleri alarak uğrayacağımız zararların asgari seviyeye indirilmesi mümkündür.

Bu kapsamda, ilimizde olası sel, heyelan, deprem, yangın vb. afetlere karşı alınacak önlem ve tedbirlere ilişkin öncelikle kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektöre ait ekipman bilgilerinin ivedilikle güncellenmesi ve sürekli güncel tutularak, her an göreve hazır tutulması, aşırı yağış ve yine orman yangınları ile vatandaşlarımızın yaşayabileceği her türlü olumsuzluğa karşı sürekli olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine içerisinde olunması, yaşanabilecek her türlü afete karşı özellikle ulaşım ve iletişim yolların açık tutulması, koordinasyonda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,

Muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla, izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında orman alanlarına giriş-çıkış yasağının 8 Eylül ile 30 Eylül arasında uygulanması ve kontrolünün İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüklerince sağlanması, ormanlara 4 kilometre mesafede yer alan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde çoban ve piknik ateşi gibi ateşlere, bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, ayrıca düğün, eğlence amaçlı kutlamalarda havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddelerin kullanımının yasaklanması, olası yangın, sel, heyelan vb. afet durumunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl/İlçe/Belde Belediye Başkanlıkları, İl/İlçe Özel İdaresi, DSİ, Karayolları, Orman İşletme Müdürlükleri/Şeflikleri ve diğer kurum ve kuruluşlarından personel, araç- gereç ve iş makinesi takviyesinin sağlanması,

Çevre ve Hava Kirliliği: Sonbahar-Kış mevsimi sebebiyle ilimize gelen kömürlerin denetlenmesi ve doğalgaza geçiş sürecinde hala yakıt olarak kömür kullanan apartmanların uyarılması, konu hakkında İl ve İlçe belediyeler ile gerekli koordinasyonun sağlanması, hava ve çevre kirliliğine mahal verilmemesi, resmi daireler ve bunlara ait lojmanların doğalgaza geçiş işlemlerinin tamamlanması hususunda talimatlar verdi.

İl İdare Şube Başkanları toplantısı, gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ile sona erdi.

Valilik Büyük Toplantı Salonunda maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra; Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Garip Gümüş ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

