İBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürledi

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camisi çevresinde bulunan ve silüet tartışmalarına konu olan yurt binası inşaatını mühürledi.

Mühürleme işleminin ardından açıklama yapan İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, inşaata ruhsatın Fatih Belediyesince verildiğini söyledi.

İnşaatın bir ruhsatının bulunduğunu belirten Gülten, ancak bunun verilme koşullarının oluştuğu bir inşaatın olmadığını öne sürdü.

Dosyayı incelediklerini belirten Gülten, "Kurulun onayladığı bir proje söz konusu ancak kamuoyuna yansıdıktan sonra dosyayı incelediğimizde projenin imar planı koşullarına uygun olmadığını, İBB tarafından onaylanmış bir yenileme alan projesinin olmadığını gördük ve müdahale etmek zorunda kaldık." şeklinde konuştu.

Gülten, perşembe günü Fatih Belediyesine yazı yazıp, 3 iş günü içinde inşaatla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istediklerini ifade ederek, bugüne kadar kendilerine bir işlemle ilgili bilgi ulaşmadığını öne sürdü.

Kanundan gelen yetki dahilinde inşaatı mühürleyerek durdurduklarını kaydeden Gülten, şöyle konuştu:

"Bu işlemin yasal zorunluluk olarak yapılması gerekiyor. Biz bu işlemi yapmak durumunda kalıyoruz. Kamuoyunun rahatlatılması gerekiyordu. Vakıfla ve ilçe belediyesi ile idarecilerimiz tarafından gerekli iletişim sağlanıyor. Bu süreci kazasız belasız, diyalog içerisinde atlatacağız. Dosya İBB Encümenine sevk edilecek. Encümen bir karar alacak ve ilgililerine bir aylık süre vereceğiz. Gerekli yasal koşulların mevzuata uygun hale getirilmesini talep edeceğiz. Yapılmadığı takdirde yıkım kararını almak durumunda kalacağız."

"Kurulların alacağı karar bekleniyor"

Konuya ilişkin açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İlim Yayma Vakfının nitelikli bir açıklama yaparak Süleymaniye üzerine olan hassasiyetini gösterdiğini aktardı.

Turan, şunları kaydetti:

"İlim Yayma Vakfının açıklaması teşekkürü hak eden bir davranıştır. Bir defa bu tartışma bitti. Büyükşehir Belediyesinin bir şey söylemesinin anlamı yok. İnşaat şu an durdu. Kurulların alacağı karar bekleniyor. Hangi kat nasıl alınacak, onu konuşacağız. Süleymaniye bu binadan ibaret değildir. Burada yetki ve sorumluluk İBB'nin elindedir. İnsanın sadece bir olay olduğunda yetkisinin aklına gelmesi eksik bir şeydir. Süleymaniye'nin diğer gördüğünüz mezbelelik alanında yüzlerce bundan daha kötü fotoğraf vardır İBB'nin sorumluluğunda olan. Süleymaniye'nin yüzde 72'si KİPTAŞ eliyle kamu elinde bir yer haline getirilmiştir. Aslında tam da Süleymaniye işlenecek hale getirilmiştir. Orada 3 yıldır çalışma yapılması gereken alanlar var."

Fatih Belediyesinden İBB'ye cevap yazısı

Fatih Belediyesinden bugün İBB'ye cevaben gönderilen yazıda ise inşaat sürecine değinilerek, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun projeye onay verdiği aktarıldı.

Yazıda, kamuoyuna yansıyan görüntülerdeki parapet kalıplarının söküldüğü ve inşaat faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilerek, "İlgili kurum ve kuruluşların kararına göre uygulama yapılacaktır." denildi.

Olayın geçmişi

Fatih ilçesi Fetva yokuşundaki Fetva Han'ın, mülk sahipleri tarafından yurt yapılmak şartıyla İlim Yayma Vakfına bağışlanması sonrası vakıf tarafından izinler alınarak inşaat çalışması başlatılmıştı.

İnşaat çalışmaları sırasında binanın silüeti bozacak kadar yüksek olduğu tartışmaları üzerine İlim Yayma Vakfı, inşaat faaliyetlerine son vererek, koruma kurulunu gerekli işlemleri yapmaya davet etmişti.