İBB Spor Kulübünün hedefi Paris'e daha çok sporcu göndermek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, 2024'te Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na hem daha fazla sporcu göndermek hem de madalya sayısını arttırmak istediklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Keleş, "Yaz olimpiyatları ve paralimpik oyunlara kulübümüz toplam 20 sporcu gönderdi ve oradan da 3 madalya ile döndük. Tokyo'da 1 gümüş, 2 bronz elde ettik. Şimdi önümüzde Paris var. Hem kulübümüzü hem ülkemizi temsil etmek için Paris'e daha fazla sporcu göndermek istiyoruz. Madalya sayımızı da arttırmak istiyoruz." diye konuştu.

Olimpiyatlara eklenen yeni branşlara yönelik çalışmalar da yaptıkları kaydeden Keleş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu branşlarda da sporcular yetiştirmeyi ve Paris'e göndermeyi hedefliyoruz. 2024 Olimpiyatları'na az bir süre kaldı aslında. Bir yandan seçmeler bir yandan puan mücadeleleri devam ediyor. Başlayan branşlar var. Çok daha fazla sporcuyu gönderip daha fazla başarı elde etme hedefindeyiz. Daha genç sporcularla bu çalışmamız devam ediyor. Sadece 2024 değil 2028, 2032 ve 2036'yı da hedefliyoruz. Ayrıca 2036 için İstanbul'un niyet beyanı oldu. Sayın Ekrem İmamoğlu, 2036 Olimpiyatları'nı İstanbul'a getirebilmek için niyetini ortaya koydu. İstanbul ve Türkiye bunu hak ediyor. Olimpiyatlar neden ülkemizde ve şehrimizde olmasın? Biz o tarihlerde yapılacak olimpiyatlara da bugün altyapılarda hazırlanmaya devam ediyoruz. Altyapıda çok sayıda sporcumuz var. 3 bin 650'nin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Bunların birçoğu genç sporcu. Onları 2028, 2032 ve 2036 Olimpiyatları'na yetiştirmek için kulübümüz maksimum gayreti gösterecektir."

"Sporcuları buz hokeyinde yetiştirmek için üstün gayretimiz devam edecektir"

Bu yıl kadın buz hokeyi takımı kurduklarını ve bu branşa oyuncu yetiştirmeye çalıştıklarını da söyleyen Keleş şunları aktardı:

"Kadın buz hokeyi takımını bu yıl ilk defa kurduk. Eminim birçok insan seyretmemiştir ama aslında buz hokeyi çok keyifli bir spor. Kesinlikle tüm sporseverlere buz hokeyini öneriyorum. Çok keyifli, çekişmeli ve yorucu bir spor. Kadınların bu sporu yapması zor olacaktır diye düşünüyordum ki bu sene kadınlar ligine katılmaya karar verdik. Burada 3 milli sporcu arkadaşlarımız ve yabancı oyuncularımız var ama onlardan daha önemlisi genç arkadaşlarımızı oraya dahil ettik. Buz hokeyine 1-2 yıldır başlayanlar var, onları yetiştiriyoruz. İyi ki bu takımı kurmuşuz. Zor bir branşta neler yapabileceklerini bize gösterdiler. Genç sporcular çok önemli. Milli takımlara oradan sporcu yetiştirmeye başladık. Mesela kalecimiz 14 yaşında ve genç milli takımın kalecisi oldu. Çok da başarılı. Sezona başladığı nokta ile geldiği nokta çok daha farklı. Sporcuları buz hokeyinde yetiştirmek ve milli takımlara kazandırmak için yine üstün gayretimiz devam edecektir."

"Kadın kros takımımız Avrupa ikincisi oldu"

Kros Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ikinci olan atletizm takımının bu başarıyı tamamen Türk oyuncularla kazanmalarının kendileri için gurur verici olduğunu kaydeden Keleş, "2019 yılında göreve geldiğimizde atletizmde kadın takımımın olmadığını gördük ve ilk adımımız bu oldu. Kadın atletizm takımı kurduk, Türkiye liglerinde ciddi başarılar elde ettik. Avrupa Şampiyonalarına milli takımlar adına çok sayıda sporcu gönderdik, oralarda da ciddi başarılar kazandık. Bu yıl Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda kadın kros takımımız, takım olarak Avrupa ikincisi oldu. Bu bizim için büyük bir başarı oldu. Bugüne kadar hem sporcularımızın hem kulübümüzün hem hocalarımızın emekleri taçlanmış oldu bununla. Bu şampiyonada genelde kulüpler yabancı ya da devşirme sporcularla takımlarını temsil ediyorlar. Bizim dört kadın sporcumuzun tümü Türk'tü. Bu bizim için daha da gurur verici tablo oldu. Kulübümüz ve ülkemiz adına çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi bir takım oluşturduk"

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden ve 13 maçı da kazanan basketbol takımının performansını da değerlendiren Keleş, "İyi bir takım oluşturduk. Güzel bir uyum içindeyiz, arkadaşlık çok güzel takımda. Hocamızla uyumları gayet iyi. Güzel gidiyorlar. Sonrasında önlerinde play-off grubu olacak. Bu liglerde Türk oyuncularla yer almayı hedefliyoruz. Onlar bizi hangi noktaya getirirlerse biz de o noktaya kadar seve seve takımımızı taşımak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.