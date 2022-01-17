BİNGÖL (İHA) - Huzur ve güven ortamıyla köyüne geri dönen çiftçinin yüzü güldü

BİNGÖL Bingöl'de 90'lı yıllarda terör nedeniyle köylerini terk eden çiftçiler, güvenlik güçlerinin son yıllarda yürüttüğü başarılı operasyonların ardından yeniden köylerine dönüş yapmaya başladı. Bu çiftçilerden biri olan Ahmet Yılmaz, 3 yıl önce 30 adet keçiyle başladığı yetiştiricilikte hayvan sayısını 450'ye çıkarmayı başardı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mehmetçik tarafından yürütülen başarılı operasyonlar, yıllar önce köylerini terk eden çiftçiyi yeniden topraklarıyla buluşturmaya vesile oldu. Bingöl'de de 1990'lı yıllarda köylerini terör nedeniyle terk edip şehre yerleşen birçok yetiştirici, son yıllarda köylerine dönüş sağladı. Bu ailelerden biri olan 4 çocuk babası Ahmet Yılmaz, köyden şehre göç edince Avrupa'ya gitmek istedi ancak bir şekilde Avrupa'ya gidemeyince, uzun süre inşaatlarda çalıştıktan sonra köyüne dönmeye karar verdi. Genç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne 3 yıl önce giden ve yetiştiricilik fikri alan Yılmaz, köyünde keçi beslemeye başladı. Eş, dost, akraba ve birikimiyle 3 yıl önce 30 adet keçi alan yetiştirici Yılmaz, şimdilerde bu sayıyı 450'ye çıkarmayı başardı. İlçeye yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunan Soğukpınar köyünde yetiştiricilik yapan Yılmaz, her sabah erkenden çocuklarıyla birlikte keçilerinin otlanmasını yapıyor. 3 yıl önce 30 adet keçiyle bu işe başladığını belirten Yılmaz, hayvan sayısını binin üzerine çıkarmak istiyor.

"Huzur ve güzel ortam devam ettiği sürece hedefim hayvan sayısını bin, bin 500 adede çıkarmak"

Köylerinin terörden arındırılmasıyla dönüş yapıp, keçi yetiştiriciliğine başladığını belirten Yılmaz, "90'lı yıllarda terörden dolayı köylerimizi terk ettik. Ondan sonra köyden göç edip şehre yerleştik. Avrupa hayalimiz vardı ve gidemedik. Çalışarak, borç ederek tekrar köyümüze dönüş kararımızı aldık. Tabi devletimiz tarafından yapılan operasyonlarla terörden arındırıldı. Köye dönüş sırasında evim yoktu ve ailemle birlikte dönüş kararımızı aldık. 30 keçi ile ben bu işe başladım. 3 yıl içinde yaklaşık 450'ye çıkardım sürüyü. Bu huzur ve güzel ortam devam ettiği sürece hedefim bin, bin 500 adede çıkarmak" dedi.

"Çiftçilere destek olmaya devam edeceğiz"

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilere her zaman destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Anık ise "Terör nedeniyle boşalan köylerimiz güvenlik güçlerinin oluşturduğu güven ve huzur ortamıyla beraber, köylülerimiz tekrardan köylerine geri döndü. Ahmet Yılmaz çiftçimiz de müdürlüğümüze gelerek köyde nasıl bir üretim yapacağını danıştı bize. Biz de kendisine bölgede meşe ormanı fazla olmasından dolayı yapabileceği en güzel yatırımın keçi yetiştiriciliği olacağını anlattık kendisine. Kendisi 30 keçi başladı ve şuan 400'ün üzerine çıktı. Tarım Müdürlüğü olarak üreticilerimizin her zaman yanında olacağız" diye konuştu.