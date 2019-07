Huawei'nin Türkiye'de Satılan En İyi 10 Akıllı Telefonu

Bütçeye en uygun akıllı telefonu bulmak bu dönemde oldukça zor. Apple gibi markalar her zaman zirveye oynarken, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi markalar ise her bütçeye uygun cihazlarla karşımıza çıkıyorlar. Son aylarda ABD ile arası iyice açılan Huawei'nin telefon satışları, ABD darbesiyle birlikte biraz düşüşe geçmiş olabilir ancak şu an mevcut Huawei cihazlarını etkileyen bir durum yok, gelecekte de olmayacak gibi görünüyor; en azından şimdilik.

Daha önce en iyi Xiaomi ve Samsung telefonları için yaptığımız listenin bir benzerini, bu kez Huawei için yapıyoruz. Sizin için en iyi Huawei telefonlarını bu başlık altında toparladık.

Uygun fiyatlı, giriş seviyesi Huawei telefonları:

Huawei Y5 2019:

Huawei Y5 2019 teknik özellikleri:

Ekran: 5,71 inç, 720x1520 piksel



İşlemci: 2,0 GHz'e kadar dört çekirdekli Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm), PowerVR GE8320 GPU



Arka Kamera: 13 MP



Ön Kamera: 5 MP



RAM: 2 GB



Depolama: 16/32 GB



Batarya: 3020 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 146 gram



Boyutlar: 147,1 x 70,8 x 8,5 mm



Ortalama fiyat: 1.000 - 1050 TL

Sahip olduğu Helio A22 yonga setiyle performans bakımından sadece 'yeterli' diyebileceğimiz Y5 2019, güncel tasarım trendlerini uygun fiyata sunan bir Huawei cihazı. Fiyatına göre kabul edilebilir özellikler sunan cihazın, Android 9.0 Pie ile gelmesi de önemli bir avantaj.

Huawei Y6 2019:

Huawei Y6 2019 teknik özellikleri:

Ekran: 6,09 inç, 720x1560 piksel



İşlemci: 2,0 GHz'e kadar dört çekirdekli Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm), PowerVR GE8320 GPU



Arka Kamera: 13 MP



Ön Kamera: 8 MP



RAM: 2 GB



Depolama: 16/32 GB



Batarya: 3020 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 150 gram



Boyutlar: 156,28 x 73,5 x 8 mm



Ortalama fiyat: 1.125 TL

Y5 2019'a göre çok az farklılık sunan Y6 2019, kardeşine göre daha büyük bir ekran ve daha iyi bir ön kamerayla geliyor. Buna karşın cihazın bulunduğu fiyat aralığı ise Y5 2019'dan çok farklı değil.

Orta seviye Huawei telefonları:

Huawei P Smart 2019:

Huawei P Smart 2019 teknik özellikleri:

Ekran: 6,21 inç, 1080 x 2340 piksel



İşlemci: 2,2 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Huawei Kirin 710, Mali-G51 MP4 GPU



Arka Kamera: 13+2 MP



Ön Kamera: 8 MP



RAM: 3 GB



Depolama: 64 GB



Batarya: 3400 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 160 gram



Boyutlar: 155,2 x 73,4 x 7,95 mm

Ortalama fiyat: 1.600 TL

Huawei'nin orta seviye cihazlar için çıkardığı Kirin 710'u en uygun fiyatla sunan cihazı P Smart 2019, fiyatına göre oldukça iyi özellikler sunuyor. Cihazın en büyük eksisinin ise 3 GB RAM olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei Mate 20 Lite:

Huawei Mate 20 Lite teknik özellikleri:

Ekran: 6,3 inç, 1080 x 2340 piksel



İşlemci: 2,2 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Huawei Kirin 710, Mali-G51 MP4 GPU



Arka Kamera: 20+2 MP



Ön Kamera: 24+2 MP



RAM: 4 GB



Depolama: 64 GB



Batarya: 3750 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 172 gram



Boyutlar: 158,3 x 75,3 x 7,6 mm

Ortalama fiyat: 2.200 TL

P Smart 2019'a göre daha büyük ekran, daha büyük batarya kapasitesi, daha fazla RAM ve daha iyi kamera özellikleri sunan Mate 20 Lite, fiyatının hakkını veren cihazlardan biri konumunda.

Huawei P30 Lite:

Huawei P30 Lite teknik özellikleri:

Ekran: 6,15 inç, 1080 x 2312 piksel



İşlemci: 2,2 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Huawei Kirin 710, Mali-G51 MP4 GPU



Arka Kamera: 48+8+2 MP



Ön Kamera: 24 MP



RAM: 4 GB



Depolama: 128 GB



Batarya: 3340 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 159 gram



Boyutlar: 152,9 x 72,7 x 7,4 mm

Ortalama fiyat: 2.700 TL

Huawei'nin orta seviye cihazlarının en yenisi konumundaki P30 Lite, üçlü arka kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Cihazın fiyatına oranla oldukça iyi kamera özelliklerine sahip olmasına karşın Mate 20 Lite ve P Smart 2019 modellerindeki Kirin 710 yonga setiyle gelmesi ise biraz hayal kırıklığına uğratıyor.

Amiral gemisi Huawei telefonları:

Huawei Mate 10 Pro:

Huawei Mate 10 Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6,0 inç, 1080x2160 piksel



İşlemci: 2,36 GHz'e kadar sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 970, Mali-G72 MP12 GPU



Arka Kamera: 12+20 MP



Ön Kamera: 8 MP



RAM: 6 GB



Depolama: 128 GB



Batarya: 4000 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 178 gram



Boyutlar: 154,2 x 74,5 x 7,9 mm

Ortalama fiyat: 3.600 TL

Huawei'nin 2 yıllık amiral gemisi Mate 10 Pro, sahip olduğu yapay zekalı Kirin 970 yonga setiyle hala güzel işler çıkarabiliyor. Kamera anlamında da iddialı olan cihazın tasarımı ise simetrik telefon arayanlar için birebir.

Webtekno incelemesi:

Huawei P20 Pro:

Huawei P20 Pro Teknik özellikleri:

Ekran: 6,1 inç, 1080x2240 piksel



İşlemci: 2,36 GHz'e kadar sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 970, Mali-G72 MP12 GPU



Arka Kamera: 40+20+8 MP



Ön Kamera: 24 MP



RAM: 6 GB



Depolama: 128 GB



Batarya: 4000 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 180 gram



Boyutlar: 155 x 73,9 x 7,8 mm

Ortalama fiyat: 4.000 TL

Mate 10 Pro ile benzer özellikler taşıyan Huawei P20 Pro, şirketin en çok sattığı cihazlardan biri konumunda. Üçlü arka kamera kullanımını ilk defa P20 Pro'da kullanan Huawei'nin oldukça iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.

Webtekno incelemesi:

Huawei P30:

Huawei P30 teknik özellikleri:

Ekran: 6,1 inç, 1080x2340 piksel



İşlemci: 2,6 GHz'e kadar sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 980, Mali-G76 MP10 GPU



Arka Kamera: 40+16+8 MP



Ön Kamera: 32 MP



RAM: 6 GB



Depolama: 128 GB



Batarya: 3650 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 165 gram



Boyutlar: 149,1 x 71,36 x 7,57 mm

Ortalama fiyat: 4.300 TL

Huawei P30 Pro'nun bir tık altına konumlandırılan P30, sahip olduğu güncel özellikleriyle dikkat çekiyor. Huawei'nin diğer cihazlarından da alıştığımız gibi üçlü kamera kurulumuyla gelen P30, birçok özellik bakımından P30 Pro ile yarışıyor.

Huawei Mate 20 Pro:

Huawei P30 teknik özellikleri:

Ekran: 6,39 inç, 1440x3120 piksel



İşlemci: 2,6 GHz'e kadar sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 980, Mali-G76 MP10 GPU



Arka Kamera: 40+20+8 MP



Ön Kamera: 24 MP



RAM: 6 GB



Depolama: 128 GB



Batarya: 4200 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 189 gram



Boyutlar: 157,8 x 72,3 x 8,6 mm

Ortalama fiyat: 5.000 TL

Huawei P30 Pro'nun tanıtılmasıyla beraber deyim yerindeyse pabucu dama atılan Mate 20 Pro, sunduğu özelliklerle P30 Pro'nun kesinlikle gerisinde kalmıyor. Sadece kamera özellikleri konusunda bir adım geride olan Mate 20 Pro, fiyatına oranla oldukça iyi bir performans sergiliyor.

Webtekno incelemesi:

Huawei P30 Pro:

Huawei P30 Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6,47 inç, 1080x2340 piksel



İşlemci: 2,6 GHz'e kadar sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 980, Mali-G76 MP10 GPU



Arka Kamera: 40+20+8 MP



Ön Kamera: 32 MP



RAM: 8 GB



Depolama: 256 GB



Batarya: 4200 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 192 gram



Boyutlar: 158 x 73,4 x 8,41 mm

Ortalama fiyat: 7.800 TL

Geldik Android dünyasının kralı diyebileceğimiz birkaç cihazdan biri olan Huawei P30 Pro'ya. Kirin 980 yonga setiyle performans konusunda zirveye oynayan cihaz, kamera özellikleri bakımından zaten zirvede. 40 kat optik zoom imkanı sunan üçlü arka kamera kurulumuyla P30 Pro, DxOMark sıralamasının da en tepesine yerleşmiş durumda.

Webtekno incelemesi:

En güncel şekilde piyasada bulunan Huawei telefonları bu şekildeydi. Dileyenler en iyi Samsung telefonları ve en iyi Xiaomi telefonları içeriklerimize göz atabilirler.