Hırsızlık çetesi, İstanbul ve İzmir' deki lüks teknelere dadandı

Fırat AKAY - Halil İbrahim KARABIYIK - Melis KARAKUZULU - Ahmet Turhan ALTAY/ (İZMİR, DHA)- İSTANBUL ve İzmir'deki yat limanında demirli iki lüks tekne, 37 gün arayla alıcı görünümündeki 3 kişi tarafından kaçırıldı. Kendisini 'Murat Aksu' ismiyle tanıtan kişi, önce İstanbul'daki marinaya bağlı lüks tekneyi satın almak istediğini belirterek sahibi Gürkan Sarıoğlu ile irtibata geçti. Ancak Sarıoğlu'nun bilgisi dışında teknesini alıp gitti. Sarıoğlu'nun şikayeti üzerine tekne Yenikapı açıklarında bulundu. Aynı kişiler bir süre sonra aynı özelliklere sahip İzmir 'in Çeşme ilçesindeki marinada demirli bir başka lüks tekneyi satın almak istedi. 'Murat Aksu' adıyla bilinen kişi 2'ci teknenin sahibi Ümit Kemal Coşkun'la da pazarlık yaptı. Ancak Coşkun dolandırıldığını, görevlilerin teknesinin limandan çıkartıldığını söylemesiyle anladı. Coşkun'un teknesi, Yunanistan'ın Tillo adasında karaya oturmuş ve parçalanmış olarak bulundu. Şimdi Sahil güvenlik ile polis ekipleri 'Murat Aksu' olarak kendisini tanıtan Hakan T. ile 2 suç ortağını arıyor.

İstanbul ve İzmir'de marinalara demirli lüks teknelere, önce alıcı olan sonra da çalan üç kişilik ilginç bir çete, ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ile polis ekiplerini peşinden koşturan çetenin liderinin 'Murat Aksu' adını kullanan Hakan T. olduğu belirlendi. Kandırılan tekne sahiplerinden birisinin şikayetiyle, önce göz altına alınan daha sonra da denetimli olarak serbest bırakılan şüpheliler, yat sahiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

İlginç çetenin adı, İzmir'de yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Gürkan Sarıoğlu'nun (40), İstanbul'daki bir marinada bağlı lüks teknesini internet üzerinden satılığa çıkartmasıyla duyuldu. Tekneyi satın almak istediğini belirten ve kendisini 'Murat Aksu' ismi ile tanıtan bir kişi, Sarıoğlu ile irtibata geçti. Alıcı görünümündeki kişi, Kadıköy'deki özel bir yat limanında, tekneyi inceledi. Beğendiğini söyleyerek Sarıoğlu ile iletişimini sürdürdü. Sarıoğlu'nun ifadesine göre satın almak istediği tekneyi, eşine ve motor ustasına göstereceğini belirterek çeşitli zamanlarda yat limanına gitti. Tekne sahibi Gürkan Sarıoğlu'nun şehir dışında olduğu geçen 8 Aralık'ta bu defa şüpheli yanında ki 2 kişi ile yat limanına geldi. Kimseye sormadan, tekneyi marinadan çıkarttı. Teknesinin çalındığını kısa süre sonra arkadaşlarının bildirmesiyle öğrenen Sarıoğlu, yaşadıklarını anlattı:

"Bir arkadaşım, tekneyi başka bir müşteriye göstermek için yat limanına geldiğinde, tarif ettiğim yerde bulamadı. Bunun üzerine çalındığını anladık. Hemen yat limanını arayıp, 'teknemin çalındığını' söyledim. Ardından Sahil Güvenlik ve polise, olayı bildirdim. 2 saat sonra teknem, İstanbul'da Yenikapı açıklarında bulundu. Ufak tefek hasar dışında bir şeyi yoktu. Teknemi, bilgim dışında marinadan çıkartan 3 şüpheli, bir gece gözaltında tutulup, serbest bırakıldı. Yaklaşık bir buçuk ay sonra aynı model olduğu için denizciler arasında 'kız kardeş' dediğimiz benimkine çok benzeyen başka bir teknenin aynı kişiler tarafından çalındığını sosyal medya grubumuzdan öğrendim. Ancak, o teknenin sahibi, benim kadar şanslı değildi. Durumdan geç haberdar olduğu için teknesi bir süre sonra Yunanistan'da karaya oturmuş ve parçalanmış olarak bulundu."

AYNI ÇETE BU SEFER İZMİR'DE ORTAYA ÇIKTIİstanbul'da yaşanan ilginç olayın ardından 37 gün sonra aynı kişiler, İzmir'in Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi'ndeki özel bir yat limanında ortaya çıktı. Sancaktepe'de oto galerisi bulunan Ümit Kemal Coşkun'un yaklaşık 1 milyon lira değerindeki teknesine müşteri oldular. Coşkun 2 hafta önce satışa koyduğu teknesini satın almak isteyen bir kişinin, kendisini aradığını belirterek şunları anlattı:

"İstanbul'da yaşadığımı, teknenin Çeşme'de olduğunu söyledim. Pazartesi günü için sözleştik; Çeşme Dalyan'da buluştuk. Teknemi gösterdim, çok beğendi, almak istediğini söyledi. Ancak ertesi gün eşine de göstermek istediğini söyledi. Kendisine akşam uçağımın olduğunu İstanbul'a geri döneceğimi, tekneyi dışarıdan eşine gösterebileceğini söyledim. Teknemi kilitleyerek marinadan ayrıldım. Ertesi gün, gelip gelmediğini kontrol etmek için saat 11.00 sıralarında şüpheliyi aradım. Hala eşini beklediğini söyledi. Benden kaparo için IBAN numarası istedi. Ama daha sonra 09.30'da marinaya gelerek tekneme girdiğini ve saat 12.50'de yanında iki kişi ile teknemle marinadan çıkış yaptığını öğrendim."'YAT LİMANI GÖREVLİLERİ BANA BİLGİ VERMEDİ'Coşkun, teknesinin bağlı olduğu özel marina görevlilerinin kendisine, şüphelinin girişi ile sorumluluk alanları olan bölgeden teknesiyle birlikte çıkışını haber vermediklerini kaydetti. Coşkun, "Saat 15.00'de şüpheliyi tekrar aradığımda telefonu kapalıydı, ulaşamadım. Marina yetkililerini aradım. 'Tekneye bakmak için geldiler mi?' diye sordum. Bana, böyle bir kişinin geldiğini söylediler. Hemen görevlilere, teknemi kontrol etmelerini söyledim. Ne yazık ki teknem yerinde yoktu. Hemen İstanbul'dan gerekli şikayetlerde bulundum. Teknenin anahtarı bende. Nasıl çalıştırdıkları konusunda fikrim yok" dedi.TEKNE YUNANİSTAN'DA BULUNDUŞikayeti üzerine savcılığın soruşturma başlattığını belirten Coşkun, "Sahil Güvenlik ekipleri araştırmayı sürdürüyor. Teknem bulundu. Ancak oldukça hasarlı bir şekilde Yunanistan'ın Tilos Adası'nda karaya oturmuş vaziyette. Kullanılmayacak kadar çok hasarı var. Teknemi çalanlardan da demirli olduğu marinadan çıkışını bana haber vermeyen görevlilerden de şikayetçi oldum" diye konuştu. Aynı kişilerin benzer bir şekilde İstanbul'da bir tekneyi çalmak istediklerini sosyal paylaşım gruplarından öğrendiğini hatırlatan Coşkun, bu kişiler için bir tekneyi anahtarları olmadan da çalıştırmak zor olmasa gerek" diyor. 'MİLLİ SERVETİ BATIRDILAR'

Kısa süre içinde hem İstanbul'da hem de İzmir'de aynı özelliklere sahip iki farklı lüks tekneye müşteri olan sonra da çalan çetenin yakalanmasını isteyen Gürkan Sarıoğlu, "İzmir'de ki teknenin sahibi benim kadar şanslı değildi. Ben İstanbul'da hemen haber aldım ve yetkililere bildirdim. İzmir'de demirli teknenin sahibinin zararı çok büyük oldu. Bunlar milli servet. Sigorta ise zararın yarısını karşılıyor. Asıl canımızı yakan konu, bu kişiler şikayetim üzerine önce yakalandı. Bir gün gözaltında kaldıktan sonra denetimli serbest bırakıldılar. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, kendisini 'Murat Aksu' olarak tanıtan tekne hırsızlığı şüphelisinin aslında Hakan T. olduğunu belirledi. Şimdi Hakan T. ile birlikte diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze ŞİMŞEK