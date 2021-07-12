Hilal Altınbilek, Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara'yla sarmaş dolaş yakalandı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrolü Hilal Altınbilek, Adriana Lima'nın eski sevgilisi yazar Metin Hara ile Bozcaada'da tatil yaparken sarmaş dolaş görüntülendi. Altınbilek'in Brezilyalı model Lima'ya benzetilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.