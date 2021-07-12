Hilal Altınbilek, Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara'yla sarmaş dolaş yakalandı
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Hilal Altınbilek, Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara'yla sarmaş dolaş yakalandı

Hilal Altınbilek, Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara'yla sarmaş dolaş yakalandı
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrolü Hilal Altınbilek, Adriana Lima'nın eski sevgilisi yazar Metin Hara ile Bozcaada'da tatil yaparken sarmaş dolaş görüntülendi. Altınbilek'in Brezilyalı model Lima'ya benzetilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncusu Hilal Altınbilek dizinin sezon finali yapması sonrası soluğu tatilde almıştı. Ünlü oyuncu tatilde giydiği kırmızın bikinisi ile ortalığı kasıp kavurmuştu.

SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDI

30 yaşındaki oyuncu, tatil yaptığı Bozcaada'da Adriana Lima'nın eski sevgilisi yazar Metin Hara'yla sarmaş dolaş görüntülendi.

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Hilal Altınbilek, Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara'yla sarmaş dolaş yakalandı - Haberler Magazin
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