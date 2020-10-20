Hercai 44. bölüm fragmanı yayımlandı! Hercai 43. bölümde neler oldu? Hercai son fragman | Hercai oyuncu kadrosu 2020

Merakla beklenen Hercai dizisinin 43. bölümü ATV ekranlarına geldikten sonra izleyiciler 44. bölüm fragmanını büyük bir heyecanla bekledi. Çok fazla beğeni toplayan Hercai oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Hercai son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar... Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı.

Hercai yeni bölümüyle ekrana geldikten sonra seyirci, Hercai 44. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Hercai yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" tanıtımıyla çıkacak olan bölümün fragmanında Miran'ın yaralandığını görüyoruz.

HERCAİ 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin 44. bölüm fragmanı yayınlandı!

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar. Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır. Adaleti sağlamak ve Azize'den intikam almak için gelen Aslan'ın Reyyan'a dair hayalleri ona yanlış üstüne yanlış yaptırırken Miran, Aslan'a karşı şüphelerinde haklı olduğuna inandığı çok önemli bir bilgiye ulaşır. Diğer yandan Zehra, Hazar'ın Mehmet Aslanbey'i öldürmüş olabileceği gerçeğine inanmaz ve Miran'ın, Hazar'ın öz oğlu olduğunu ispat ederek tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Yaşananlarından ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.

HERCAİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai 23 Ekim Cuma akşam saat 20:00 'da başlayacaktır.

HERCAİ OYUNCU KADROSU 2020

Akın Akınözü - Miran Aslanbey

Aslanbey ailesinin soyunu devam ettirecek tek kişidir Miran Aslanbey. Babaannesi Azize Aslanbey tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adamdır.

Ebru Şahin - Reyyan Şadoğlu

Hazar ve Zehra Şadoğlu'nun büyük kızıdır Reyyan. Masum, saf ve temiz bir genç kızdır. Ailesine ve etrafındaki herkese sevgiyle bağlıdır. Ancak annesinden babasından, kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi Nasuh Şadoğlu'ndan asla görememiştir.

Macit Sonkan - Nasuh Şadoğlu

Ailenin en büyüğü ve vazgeçilmez lideridir. Onun sözü bir emirdir. Karar verdikleri, söyledikleri hiçbir zaman ölçülmez, tartışılmaz, asla karşı çıkılmaz.

Ayda Aksel - Azize Aslanbey

Aslanbeyler'in en büyüğüdür. Çok acılar görmüş geçirmiş, kocasını, üç oğlunu, iki gelinini gömmüş, kalbi nefretle katılaşmış, acımasız bir kadındır Azize. Tam yirmi yedi yıl önce bir intikam yemini etmiştir.

Serhat Tutumluer - Hazar Şadoğlu

Şadoğlu ailesinin en büyük erkek evladı, babası Nasuh'un sağ koludur Hazar. Hükmü babasından sonra gelir ve herkesi bağlar. Dürüst, çalışkan, metanetli, sevilen, sayılan, güven duyulan bir adamdır.

Gülçin Santırcıoğlu - Sultan Aslanbey

Aslanbey ailesinin hayatta kalan tek gelini, Gönül'ün annesidir Sultan. Yokluktan gelmiş ve bey konağına hanım olmuştur. Azize'nin ardından Aslanbey ailesinin başına geçmek en büyük hayalidir.

Tansu Taşanlar - Azat Şadoğlu

Cihan ve Handan'ın oğludur. Şadoğlu soyunu sürdürecek tek kişidir. Hayatı boyunca kendisine söylenenleri yapmış, cesaretsiz davranmıştır Azat. Ondan ne istenirse istensin hiç itiraz etmemiş, ailesine ve onların inandıklarına hiç karşı çıkmamıştır.

Oya Unustası - Gönül Aslanbey

Aslanbey ailesinin iki kız torunundan biri, Sultan ve Vahit'in tek çocuğudur. Güzel ve öfkeli bir genç kızdır Gönül. Daima duygularıyla hareket eder. Tek hayali büyük bir aşk, sevdiği gibi sevilmek ister.Gülçin Hatıhan Handan Şadoğlu Bazı insanlar kendi tahtını yaptığı gibi bahtını da bırakmaz şansa…

Serdar Özer - Cihan Şadoğlu

Nasuh Şadoğlu'nun küçük oğludur. Abisi Hazar'la bir yarışın içinde sayar kendini. Sürekli kendini ispat çabasındadır. Hazar gibi saygı gören, sözü dinlenen bir adam, babasının en çok güvendiği oğlu olmak ister ama beceremez bir türlü.

İlay Erkök - Yaren Şadoğlu

Cihan ve Handan'ın kızıdır Yaren Şadoğlu. Sade güzelliği, güler yüzüyle dikkat çeker ancak bu tebessümler ve güzellik kötücül bir ruhun maskesidir sadece. Kötü ve kıskanç bir kalbi vardır Yaren'in, özellikle Reyyan'a karşı.

Feride Çetin - Zehra Şadoğlu

Hazar Şadoğlu'nun karısı, Reyyan ve Gül'ün anneleridir. Kocasına ve çocuklarına büyük bir sevgi ve sadakatle bağlıdır Zehra. Yumuşak başlı bir insan olmasına rağmen evlatlarına karşı bir tehdit sezdiğinde aslan kesilir. kendini kızlarının ve kocasının mutluluğuna adamış bir anne ve vefakâr bir eştir.

Cahit Gök - Fırat Demiralp

Aslanbey Konağı'nda büyümüştür Fırat. Miran'ın bu hayattaki tek dostu olmuş, Kars'ta Miran ile kardeş gibi büyümüşlerdir. Miran'ın nesi varsa Fırat'ın da olmuş, Azize, Fırat'ı öz torunundan hiç ayrı görmemiştir.

Ebrar Demirbilek - Gül Şadoğlu

Babasının çiçeği, annesinin gülü, ablasının bir tanesi, Şadoğlu'nun prensesi…