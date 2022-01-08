Hemcinsiyle evlenmişti... Pozları olay oldu

Zenne'nin yönetmenleri ve yapımcıları olarak tanınan Caner Alper ile Mehmet Binay, 2016 yılında Malibu'da evlenmişlerdi. Ünlü çiftin yeni pozları sosyal medyada gündem oldu.

Yönetmen Caner Alper ile meslektaşı ve ortağı Mehmet Binay'ın evlenmesi uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 2011'de Antalya Film Festivali'nde 5 Altın Portakal kazanan 'Zenne'nin yönetmenleri ve yapımcıları olarak tanınan çift, sosyal medya hesaplarından samimi pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyorlar.

Alper ve Binay'ın yeni pozları sosyal medyada gündem oldu.

EŞCİNSEL OLMANIN ZORLUKLARINI ANLATTI

Caner Alper, "Bu ülkede eşcinsel olmak ne kadar zor?" sorusuna şu cevabı verdi: Eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra dimdik durmak, onurunla yürümek çok zor. Hele ki ekonomik özgürlüğün yoksa, annenin babanın evinde oturmak zorundaysan. Küçük bir şehirde alay malzemesiysen… Bunlara da bitmiyor aslında. Bak, biz hangi noktalara geldik, hala ne istismarlar yaşıyoruz! Dile yerleşmiş en kolay aşağılama nedense hala bizden geçiyor! Geçen gün yakın bir arkadaşımla şarap içiyoruz."

"KÖTÜ MUAMELE GÖRÜYORUZ"

Kolej mezunu, üniversiteyi yurt dışında okumuş birisi. Üçüncü bir kişinin yaptığı hadsizliğe atfen, "O ib.eye neymiş ki?" çıkıverdi ağzından. Ben gülümsedim ve "Yok ib.e değil. Olsa zaten bunu yapmazdı" diye onu kibarca düzelttim. Bu örnekten tutun da kaldığımız otelden, alacağımız yüzüğe, birlikte aldığımız evin haklarına, hastaneye gittiğimizde gördüğümüz muameleye kadar her şey çok zor!"

"BUNU BEN TERCİH ETMEDİM"

Alper, "Ben böyle doğdum. Tıpkı kahverengi gözlü olmayı da, kel olmayı da tercih etmediğim gibi gay olmayı da tercih etmedim! Kellik, kulağa kötü gelebilir, gay olmayı kötü sanmayın. Yönelimin iyisi-kötüsü olmuyor. Benim gerçeğim bu" ifadelerini kullandı.