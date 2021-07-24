Helin Avşar'ın banyo pozu olay oldu

Ablası Hülya Avşar'ın yazlığı Ayvalık'ta olan Helin Avşar, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Helin Avşar, son pozuyla yine beğeni topladı. İşte detaylar...