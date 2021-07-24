Helin Avşar'ın banyo pozu olay oldu
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Helin Avşar'ın banyo pozu olay oldu

Helin Avşar'ın banyo pozu olay oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ablası Hülya Avşar'ın yazlığı Ayvalık'ta olan Helin Avşar, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Helin Avşar, son pozuyla yine beğeni topladı. İşte detaylar...

Helin Avşar, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinisinin altına giydiği spor ayakkabıyla takipçilerini şaşırtan Avşar'dan bir poz daha geldi. 44 yaşındaki Avşar, banyoda bikinili karesini Instagram'dan yayınladı. Beyaz bikini giyip, kahve içen Avşar, "Günaydın" yazarak, kalp emojisi koydu. Ayvalık'ta ablası Hülya Avşar'ın yazlığında olan Avşar'ın düzgün fiziği dikkat çekti.

Helin Avşar'ın banyo pozu olay oldu
Helin Avşar'ın banyo pozu olay oldu

Kaynak: Snob Magazin

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