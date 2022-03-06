Hazal Kaya 'Oyunculuğundan nefret ediyorum' diyen Ahmet Hakan'a sert çıktı: Senin fikrinin ne önemi var

Ahmet Hakan, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu eleştirdi. Hakan "Hazak Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi diye sıraladığı maddeler birçok oyuncunun tepkisini çekti. Hakan'ın eleştirilerine hedef olan Hazal Kaya'dan ise anında cevap geldi.

"SENİN FİKRİNİN NE ÖNEMİ VAR"

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan ve başarılı performansıyla alkış toplayan Hazal Kaya, Instagram'dan yaptığı paylaşımla Ahmet Hakan'a sert çıktı. Kaya "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" notunu paylaştı.

Güzel oyuncu bu paylaşımının hemen ardından rol aldığı dizinin konusunu açıklayıp şu satırları yazdı: