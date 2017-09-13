Hayal Gücünü Şehre Yansıtan İcaf'a Yoğun İlgi

Şehrin en yaratıcı ve renkli festivali olan İCAF, 8-10 Eylül 2017 tarihleri arasında Saint Joseph Derneği Sosyal Tesisleri (Club Quartier) ve Moda All Saints Kilisesi'nde düzenlendi. Sevilen çizgi roman, karikatürist, animasyon, illüstrasyon, graffiti sanatçıları ve alternatif sanat performanslarını bünyesinde toplayan İCAF, workshoplara, söyleşilere, sanatçı oluşumlarının sergilerine ve imza günlerine ev sahipliği yaptı.

İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), üç gün boyunca çizginin dört farklı disiplini graffiti, çizgi roman, illüstrasyon ve animasyon sanatlarını biraraya getirdi, workshoplar, sergiler ve söyleşilere ev sahipliği yaptı, ünlü çizerleri çizgiseverlerle buluşturdu. 11.342 kişinin katılımıyla yoğun ilgi gören İCAF'ta, ziyaretçiler çeşitli workshoplara katılarak hayal güçlerini üretime yansıttılar, kentin en iyi graffiti performanslarının yaratım sürecine tanık oldular, çizgi sanatlarının güçlü isimlerinin söyleşilerine katıldılar.

Türkiye ve Brezilya'dan çarpıcı graffiti performansları

İCAF'ta bu yıl şehrin en iyi graffiti sanatçılarından Cins, Lakormis, Max On Duty ve Canavar birbirinden çarpıcı performanslarını gerçekleştirdi. Graffiti sanatçıları arasında dünyaca ünlü Brezilyalı sanatçı Manoel Quitério Santos da yer aldı. Santos, üç gün boyunca festivalin graffiti performans alanında gerçekleştirdiği üretimlerini ziyaretçilerle paylaştı.

Yaratıcı workshop çalışmaları

İCAF workshop alanı ve etkinlik standlarında Bez Çanta Boyama Atölyesi, VR Deneyim Alanı, Hand Lettering Workshop, Defter Yapım Atölyesi, Web Comic Workshop, Rock Painting Atölyesi, Marker Workshop, Draw Box , Porselen Boyama Atölyesi, Kolaj Atölyesi, Mandala Atölyesi, İllüstrasyon Atölyesi, Fanzin Atölyesi, Stencil Atölyesi, Paper Cutting Atölyesi, Origami Wall Atölyesi, Sulu Boya Atölyesi, e² Genç Mühendisler Atölyesi, Tektonik Animasyon Atölyesi, Çizgi Roman Çizim Atölyesi ve Karakter Atölyesi etkinlikleri gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören workshop çalışmalarında, ziyaretçiler yaratıcı ve eğlenceli saatler geçirerek farklı malzemelerle hayal dünyalarını üretime yansıttılar.

Eğlenceli ve öğretici söyleşiler

Festivalin söyleşi etkinlikleri Moda All Saints Kilisesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin tanınmış karikatürist, çizgi romancı, illüstratör ve grafik sanatçılarının konuşmacı olarak katıldığı söyleşilerde Kutlukhan Perker, Emrah Ablak, Erdil Yaşaroğlu, İrfan Sayar, Koff Animation, Ethem Onur Bilgiç, Furkan Nuka Birgün, Geekyapar, Cem Güvertürk, Selçuk Ören, Sümeyye Kesgin, Beril Ateş, Devrim Kunter, Sedat Girgin, Ali Paşaoğlu, Çağıl Ömerbaş, Esen Karol ve Yıldıray Çınar çizgiseverlerin merak ettiği konular hakkında bilgi aktardı, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Ünlü çizer Kutlukhan Perker, "İnsomnia" kitabının lansmanını da festivalde gerçekleştirdi.

Çizgiye dair her şey

Festivalin animasyon film kuşağında ise Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden şehir temalı 28 animasyon film gösterimi yapıldı. Yayınevleri ve mizah dergilerini de standlarında okurlarlarıyla buluşturan, 62 markaya yer veren, sanatçıların ve oluşumların sergilerine de ev sahipliği yapan İCAF, bu yılki zengin programıyla hayal gücünü şehre yansıtan bir festival olarak önemli bir başarıya imza attı.



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