Hasan Akgün tutuklandı mı, neden? SON DAKİKA Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün olayı nedir?

Son günlerde sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklandığı iddiaları gündeme oturdu. Vatandaşlar "Hasan Akgün tutuklandı mı, neden tutuklandı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Hasan Akgün tutuklandı mı, neden? Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün olayı nedir? İşte merak edilen Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri…

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN TUTUKLANDI MI?

İstanbul'da yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün gözaltına alındığı bilgisi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. "Hasan Akgün tutuklandı mı?" ve "Neden gözaltına alındı?" soruları gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. İşte soruşturmanın ayrıntıları…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerini kapsayan soruşturma kapsamında, toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yanı sıra Avcılar, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediyelerinden bazı yetkililer de bulunuyor.

Hasan Akgün tutuklandı mı, neden

Soruşturmada, belediye yetkililerinin müteahhitlerden inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında villa, daire veya bağış taleplerinde bulunduğu iddia ediliyor. Özellikle Büyükçekmece Basketbol Takımı'na zorla sponsorluk yapıldığı, talepleri reddeden firmalara ise inşaat izni verilmediği öne sürülüyor.

Hasan Akgün'ün evinde yapılan aramada 79 bin dolar ve 58 bin euro ele geçirildiği bildirildi. Akgün'ün yeğeni Gökhan Akgün'ün de söz konusu ilişkiler ağında yer aldığı, bazı müteahhitlerin ise bu talepleri baskı altında kabul ettiği aktarıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün olayı nedir

Gözaltı işlemi sonrası Hasan Akgün, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen Akgün, sadece "Bayramınız mübarek olsun" demekle yetindi.

Aynı dosyada adı geçen diğer isimler arasında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı da bulunuyor. Bu kişiler hakkında da resmi belgede sahtecilik ve kamu zararı oluşturma suçlamaları yöneltiliyor.