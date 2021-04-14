Hanzede elendi mi? Survivor Hanzade elendi mi? 13 Nisan Survivor Hanzade elendi mi?
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Hanzede elendi mi? Survivor Hanzade elendi mi? 13 Nisan Survivor Hanzade elendi mi?

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Hanzede elendi mi? Survivor Hanzade elendi mi? 13 Nisan Survivor Hanzade elendi mi?

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor eleme konseyi ile izleyici karşısına çıktı. İlk bölümünden bu yana büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da elenen isim bu akşam belli olacak. Yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kozlarını paylaştı. Peki, Hanzede elendi mi? Survivor Hanzade elendi mi? 13 Nisan Survivor Hanzade elendi mi? 13 Nisan Survivor'da kim elendi? Eleme potasında kimler var? Survivor kim elendi? Survivor 13 Nisan kim elendi?

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Ekranların fenomen yarışma programı Survivor eleme konseyi ile izleyici karşısına çıktı. İlk bölümünden bu yana büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da elenen isim bu akşam belli olacak. Yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kozlarını paylaştı. Peki, Hanzede elendi mi? Survivor Hanzade elendi mi? 13 Nisan Survivor Hanzade elendi mi? 13 Nisan Survivor'da kim elendi? Eleme potasında kimler var? Survivor kim elendi? Survivor 13 Nisan kim elendi? Survivor SMS birincisi kimdir? Hanzade kimdir? İşte detaylar haberimizde…

HANZADE ELENDİ Mİ?

Survivor'ın 13 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacıyı elemek üzere eleme konseyi toplandı. Yarışmadan bu hafta elenen Hanzade oldu.

Hanzede elendi mi? Survivor Hanzade elendi mi? 13 Nisan Survivor Hanzade elendi mi?

13 NİSAN SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Tv8 ekranlarının mücadelesi bol yarışma programı Survivor'da yine birbirinden rekabetçi dokunulmazlık oyunları oynandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaşan ünlüler ve gönüllüler arasından kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı içerisinden çıkan ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu. Daha sonra ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İkinci dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından Hanzade potaya giden ikinci isim oldu. Üç,ncü potaya giden isim ise Dora oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'ın 13 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacıyı elemek üzere eleme konseyi toplandı. Yarışmadan bu hafta elenen Hanzade oldu.

Hanzede elendi mi? Survivor Hanzade elendi mi? 13 Nisan Survivor Hanzade elendi mi?

SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul macerası başlamış oldu. Başarılı isim Saygun Ofluoğlu ile evlidir.

Hanzade Ofluoğlu, üniversiteyi kazandıktan sonra geldiği İstanbul'da Var mısın Yok musun yarışmasına başvurdu. Uzun süre sonra geri dönüş alır ve bir süre sonra da Acun Ilıcalı ona bir teklif sunar. Okuldan mezun olduktan sonra Acun Ilıcalı'nın asistanı olarak çalışmaya başlamış oldu.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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