Haluk Levent şiirleri: En güzel, anlamlı, duygusal Haluk Levent şiirleri nelerdir? Haluk Levent şarkı sözleri

Haluk Acil ya da bilinen adıyla Haluk Levent 26 Kasım 1968 doğumlu Türk Rock şarkıcısıdır. Haluk Levent'in birbirinden güzel şiirleri de vardır. Şimdi sizlere Haluk Levent'in en güzel şiirlerini paylaşalım.

Haluk Levent'in şarkıları gibi sözleri de çok beğenilmektedir. Peki Haluk Levent'in şiirleri nelerdir? En güzel Haluk Levent şiirleri nedir? Haluk Levent'in tüm şiirleri ve sözleri!

HALUK LEVENT ŞİİRLERİ NELERDİR?

Haluk Levent'in birbirinden güzel şiiri vardır. Şimdi bazılarını yazalım.

BU ŞEHİRDEN GİDELİM ARTIK ŞİİRİ/ SÖZLERİ

Gel geç olmadan gün dogmadan

Kaçalım buralardan

Sen sen istersen dünya dar olur

Denizlerin ardından

Dedikodu ekmeğine süremem yarınları

Bir çıkış yol bulalım artık

Sevda gemileri demir almadan

Bu şehirden gidelim artık

Dedikodu ekmeğine süremem yarınları

Üzülmeyi istemem artık

Bu aşkın dizeleri sokaklara taşmadan

Bu şehirden gidelim artık

Kaf dağından ötelere

Yıldızlardan güneşlere

Sen istersen çıkarız göklere

Bu şehirden gidelim artık

BU ATEŞ SÖNMEZ ŞİİRİ/ SÖZLERİ

Öyle büyük bir ateş düştü içime

Aylar geçse yıllar geçse bu ateş sönmez

Meşaleler gibi canım bu ateş sönmez

Eritipte bulutları sarsam yüreğime

Kor bir ışık gibi canım bu ateş sönmez

Umutları sırtlasam

Çıplak ayak yürüsem kutuplarda

Dolaşsam buzullarda bu ateş sönmez

Denizleri içsem canım bu ateş sönmez

Yağmurları yutsam canım bu ateş sönmez

Meşaleler gibi canım bu ateş sönmez

YOLLARDA BULURUM SENİ ŞİİRİ/ SÖZLERİ

Olmasan da yanımda

Olmasan da birlikte

Hiç istemezsen bile

Yaşarım ben seni

Yollarda bulurum seni

Takvimlerden çalarım seni

Dansederim hayalinle

Yine de yaşarım seni

Yanlız kalırım sanma

Mutsuz olurum sanma

Yaşarım doya doya

Yaşarım ben seni

Yollarda bulurum seni

Takvimlerden çalarım seni

Dansederim hayalinle

Yine de yaşarım seni

Şiir:

Yosun denizde saklıdır

Deniz mavide

Mavi gözlerinde

Seni unutmak mümkün mü

Yağmur bulutta saklıdır

Bulut beyazda

Beyaz teninde

Seni unutmak mümkün mü

Buğday başakta saklıdır

Başak sarıda

Sarı saçlarında

Seni unutmak mümkün mü

ANTALYA'DA SONBAHAR ŞİİRİ/ SÖZLERİ

Anılar hergün seni bana sorarken

Mektubun geldi nihayet gittiğin yerden

Güneşe kızdık hatırla yağmura küstük

Birkaç ay önce vedalaşırken

Umut taşır yürekler yolculuklarda

Sarar yine kor ateşin sarsa neye yarar

Sevgilim bilirsin ne kadar güzeldir

Antalya'da sonbahar

Saçların yine ateş renginde mi

Sımsıcak dudakların kemer gibi mi

Yat limanı martılar sabah yıldızları

Bir dahaki mektubunda yazarsın değilmi

Umut taşır yürekler yolculuklarda

Sarar yine kor ateşin sarsa neye yarar

Sevgilim bilirsin ne kadar güzeldir

Antalya'da sonbahar

ÖLMESİN ÇOCUKLAR ŞİİRİ/ SÖZLERİ

Dolaşırım Dünyayı bir uçtan bir diğer uca

Savaşlar yoksul halklar bombalar olen çocuklar

Nükleer denemeler Filistin'den ölümler

Karabağ Azarbeycan Kafkasya neler neler

Terör bomba kin ve nefret dünya bu kadar

İstersen değişir herşey ölmesin çocuklar

Dünya kan içinde dünya yokluk içinde

Haydi sende katıl artık bize ölmesin çocuklar

Düşünürüm Dünya'yı bir uçtan bir diğer uca

Darbeler darbeciler açlık kokan Afrika'da

Çernobil'den iz kaldı sakat doğdu çocuklar

Bosna Irak farketmez Küba'daki kontralar

Terör bomba kin ve nefret dünya bukadar

İstersen değişir herşey ölmesin çocuklar

Dünya kan içinde dünya yokluk içinde

Haydi sende katıl artık bize ölmesin çocuklar

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HALUK LEVENT KİMDİR?

Haluk Acil ya da bilinen adıyla Haluk Levent (d. 26 Kasım 1968, Adana), Türk Rock şarkıcısı.

26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu'nda okudu. Adana Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı. Üniversite giriş sınavlarını kazanıyordu ama eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynuyordu.

Sınavlarla geçen bu yıllar içinde ticaretle uğraşan Haluk Levent, başarısız bir ticaret adamı olarak Adana'dan ayrıldı ve kendini yollara verdi. İlk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir. Birçok şehirde dolaşıp şarkı söyledi. Kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalıştı. Bu çabaların bazılarında başarılı oldu.

1992 yılında İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Yıldıray Gürgen ile tanıştı. Bununla beraber Serdar Öztop ve Akın Eldes gibi kaliteli müzisyenlerle çalışıp albümlerinin kalitesinin artmasını sağladı 1990'da başladığı albüm çalışmaları zahmetli ve yıldırıcı üç yılın ardından meyvesini verdi. 1993 temmuzunda Yollarda albümünü çıkarttı. Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendir. Aynı yıl Moğollar da 20 yıl aradan sonraki ilk albümünü çıkartmıştır. Yollarda hiç beklenmedik bir şekilde yaklaşık iki yüz binlik satış rakamına ulaştı. Bu, Türkiye Müzik piyasasında açılan yeni bir kulvarın ardından milyonları sürükleyeceğine dair ilk işaret gibiydi.

İlk albümün ardından 1995 ekiminde Bir Gece Vakti bir milyona yaklaşan satış rakamı yakaladı. Yine 1996'nın hemen sonunda Arkadaş albümü piyasaya çıktı. Bu albümle sanatçı, Anadolu rock müziğin müzikal anlamda en başarılı örneklerinden birine imza atmıştır. Sanatçı Arkadaş albümü için "Bu albümle dünya standartlarını yakaladım" demektedir.

1997'nin Ağustos ayında cezaevine girdi. Yaklaşık on yıldır kurtulamadığı ticari bir dava yüzünden 9 ay cezaevinde kaldı. Cezaevindeyken uzun saçlarını kesip Akkuyu'ya, yapılması düşünülen nükleer santral projesinin protesto gösterilerine yolladı. Cezaevine girmeden önce oluşturmuş olduğu kayıtlarla Mektup albümünü çıkarttı. Mektup içeriden dışarıya yazılmıştı ve dışarıda bu "Mektup"u yüz binlerce kişi okudu. İçerde boş durmadı Kedi Köprüsü adlı ilk kitabını yazdı. Gözleri kör eden ışıklardan kurtulmuş ve her ne kadar yüz bin mektup almış olsa da sonunda kendisine kalmıştı. Bu "kendinelik" bir kitapla somutlaştı.

Cezaevinden çıktıktan sonra yeni albümünü hazırlamak için çok az bir vakti vardı. Çünkü 18 aylık askerlik görevi bekliyordu. Bu koşullar altında 1998 eylülünde Yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti. Askerdeyken Türkiye'nin daha önce hiç gitmemiş olduğu yerlerinde konserler verdi. Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da konserler verdi. 1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan Çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu. Depremzedeler yararına konserler verdi. Askerdeyken izin günlerinin hepsini stüdyoda geçirdi. 2000'in hemen başında www.leyla.com'u çıkarttı. Gittikçe dijitalleşen bir dünyada duyguların da dijitalleştiğinden dem vuruyor, "Kamyoncunun Türküsü" şarkısıyla Susurluk'a gönderme yapıyordu.

Askerlik görevinin ardından sırasıyla 2001 şubatında Kral Çıplak, 2002 ekiminde Bir Erkeğin Günlüğü, 2004 eylülünde Aç Pencereni, 2005 nisanında Annemin Türküleri adlı albümlerini piyasaya sürdü. Ayrıca ikinci deneme kitabı olan Moritos'un Düşleri'ni yayımladı. Sanat yaşamının on beşinci yılına (2005) adım atan sanatçı, bu geçen on beş yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık on bin konsere çıktı. 15 yılda yaklaşık olarak beş bin gün olduğunu varsayarsak, buradan Haluk Levent'in bu 15 yıl içinde her gün yaklaşık iki konser verdiği sonucunu çıkarabiliriz ve bir günde 11 saat konser verdi ismini altın harflerle tarihe yazdı Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent, bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almamış, konserin gelirini ihtiyacı olan hastalara vakfetmiştir. Yardımsever Rock'çı tanımının yakıştırılması bu sebeptendir.

Aynı zamanda Çevre Sorunlarına karşı duyarlılığıyla ön plana çıkan sanatçı, hemen hemen her albümünde çevre bilincini aşılama yolunda şarkılara yer verdi. Türkiye'nin değişik bölgelerinde çevreye zarar verdiği söylenen projeler aleyhine davalar açtı ve açılan davalara müdahil oldu. Mersin'in Kazanlı ilçesindeki Caretta Caretta Kaplumbağalarının soyunun tükenmemesi için protesto gösterilerinde bulundu. Haluk Levent Ela adında bir kız çocuğuna sahiptir.

Sanat yaşamına on iki albüm, bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), onlarca çevre davası sığdırdı.

2010­'un son aylarında Hacivat Karagöz adlı albümünü çıkardı. Sanal alemde izlenme rekorları kırdı ama kaset-cd satışlarında bu oran görülmedi.

2014 yılının Şubat ayında Dostane isimli albümünü çıkardı.