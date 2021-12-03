HAKİM VE SAVCILAR AMPUTE FUTBOL TAKIMIYLA MAÇ YAPTI

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - 3 ARALIK Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek için Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile aralarında başsavcı vekilleri, hakimler ve savcıların da bulunduğu Anadolu Adliyesi Futbol Takımı dostluk maçı yaptı. Eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar'ın yönettiği ve 4-4 biten maçın ardından konuşan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "Bu güzel günde böyle bir organizasyonla günü taçlandırdık. Beklediğimiz gibi dostluk kazandı, berabere kaldık. Onun için de çok mutluyuz" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Pendik Belediyesi 3 Aralık Dünya Engeller Günü'ne dikkat çekmek için futbol maçı düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğe katılan herkese teşekkür plaketi dağıtıldı. Maç başlamadan önce konuşan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, etkinliğe katılan herkese teşekkür ettikten sonra "Anadolu Adliyesi takımıyla yapılacak maçta da bir dostluk maçı olmasını diliyorum. İnşallah berabere kalırlar" dedi.

BİZLERİN YANINDA OLDUĞUNUZ İÇİN HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

BAŞSAVCI UÇAR BAŞLAMA VURUŞUNU YAPTI

BEKLEDİĞİMİZ GİBİ DOSTLUK KAZANDI

BAŞSAVCI VEKİLİ BAŞAK ERYILMAZ: BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL VE ÖNEMLİ BİR GÜN OLDU

BAŞSAVCI VEKİLİ UĞUR SEÇGİN: BEN ONLARI 'ENGEL TANIMAYANLAR' OLARAK TANIMLIYORUM

AHMET ÇAKAR: HAYATIMDA EN GURUR DUYDUĞUM ETKİNLİK

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN: ZATEN BİZ 12 AY ONLARLA BERABER OLUYORUZ

PENDİK BELEDİYE BAŞKANIMIZ AHMET CİN'E ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Pendik Ampute Takımı'nın sorumluluğu yapan ve maçta forma giyen Osman Mozanlı, "Biz Pendik'te her gün bu mutluluğu yaşıyoruz. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız var, Süper Lig'de takımlarımız var. İstanbul'un ilk ve tek ampute futbol sahası burası. Şehrimizin büyüklerine ve öncelikle Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin'e çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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