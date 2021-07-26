Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı bikinili pozuyla kutladı

Şimdilerde aşk yaşadığı ileri sürülen Mehmet Dinçerler ile yurt dışında tatil yapan Hadise, geçtiğimiz ay çıkardığı Hay Hay şarkısının 20 milyon izlenmeyi geçmesini bikinili pozuyla kutladı.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile görüntülenen ve aşk yaşadıkları konuşulan Hadise, son şarkısıyla müzik piyasasında adeta rüzgarını estirdi.

ŞARKISININ BAŞARISINI KUTLADI

Şimdilerde sevgilisi olduğu konuşulan Mehmet Dinçerler ile Meksika'nın sevilen tatil beldesi Tulum'da tatil yapan Hadise, çektirdiği bikinili pozlarını da sık sık Instagram hesabından yayınlıyor. Şarkıcı son olarak Hay Hay şarkısının başarısını kutladı. 12,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından bikinili bir pozunu paylaşan Hadise, "Hay Hay YouTube'ta 20 milyon izlenmeyi, Spotify'da 6 milyon dinlenmeyi geçti. Sizi seviyorum" notunu ekledi. Hadise'nin teşekkür paylaşımı kısa sürede 384 bin fazla beğeni aldı.

Başarılı şarkıcı 2 gün önce de peş peşe kumsalda çektirdiği bikinili pozlarını paylaşmıştı.

İşte Hadise'nin tatil paylaşımları...