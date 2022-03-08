Hadise'nin takipçilerini ikiye bölen yırtık kot pantolonun 35 bin TL olduğu ortaya çıktı
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Son günlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiren Hadise, yırtık kot pantolonla yaptığı kombinle dikkatleri üzerine çekti. Tercih ettiği kıyafetleri özenle seçen Hadise'nin yırtık kot pantolonuna 35 bin TL ödediği ortaya çıktı.
Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, aldığı evlilik teklifi sonrası düğün hazırlıklarına başladı. Pahalı yüzüğü, ilişkisi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı, son olarak tercih ettiği kıyafetlerle konuşuldu.
Antalya'da konser veren Hadise, sahneye yırtık kot pantolonla yaptığı bir kombinle çıktı. Şarkıcının kıyafetlerinin fiyatı ise kısa sürede ortaya çıktı. Hadise'nin bluzu 6 bin TL, pantolonu ise 35 bin 615 TL. Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, yırtık kot pantolonla yaptığı kombiniyle de art arda fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.
Hadise'nin kombini ise takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım Hadise'nin kombini için "Tarzına bayıldım" yorumunu yaparken bir kısım da "O pantolona o parayı nasıl verdin?" dedi.