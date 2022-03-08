Hadise'nin takipçilerini ikiye bölen yırtık kot pantolonun 35 bin TL olduğu ortaya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hadise'nin takipçilerini ikiye bölen yırtık kot pantolonun 35 bin TL olduğu ortaya çıktı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Son günlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiren Hadise, yırtık kot pantolonla yaptığı kombinle dikkatleri üzerine çekti. Tercih ettiği kıyafetleri özenle seçen Hadise'nin yırtık kot pantolonuna 35 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, aldığı evlilik teklifi sonrası düğün hazırlıklarına başladı. Pahalı yüzüğü, ilişkisi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı, son olarak tercih ettiği kıyafetlerle konuşuldu.

Antalya'da konser veren Hadise, sahneye yırtık kot pantolonla yaptığı bir kombinle çıktı. Şarkıcının kıyafetlerinin fiyatı ise kısa sürede ortaya çıktı. Hadise'nin bluzu 6 bin TL, pantolonu ise 35 bin 615 TL. Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, yırtık kot pantolonla yaptığı kombiniyle de art arda fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Hadise'nin takipçilerini ikiye bölen yırtık kot pantolonun 35 bin TL olduğu ortaya çıktı

Hadise'nin kombini ise takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım Hadise'nin kombini için "Tarzına bayıldım" yorumunu yaparken bir kısım da "O pantolona o parayı nasıl verdin?" dedi.

Hadise'nin takipçilerini ikiye bölen yırtık kot pantolonun 35 bin TL olduğu ortaya çıktı

Hadise'nin takipçilerini ikiye bölen yırtık kot pantolonun 35 bin TL olduğu ortaya çıktı

Hadise'nin takipçilerini ikiye bölen yırtık kot pantolonun 35 bin TL olduğu ortaya çıktı

Hadise'nin takipçilerini ikiye bölen yırtık kot pantolonun 35 bin TL olduğu ortaya çıktı

Hadise'nin takipçilerini ikiye bölen yırtık kot pantolonun 35 bin TL olduğu ortaya çıktı

Hadise'nin takipçilerini ikiye bölen yırtık kot pantolonun 35 bin TL olduğu ortaya çıktı

Hadise'nin takipçilerini ikiye bölen yırtık kot pantolonun 35 bin TL olduğu ortaya çıktı

Hadise'nin takipçilerini ikiye bölen yırtık kot pantolonun 35 bin TL olduğu ortaya çıktı

Hadise'nin takipçilerini ikiye bölen yırtık kot pantolonun 35 bin TL olduğu ortaya çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Instagram, Antalya, Konser, Hadise, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Hek Tor:

La gelseydi bana, benim yırtık kotlarımı bedavaya verirdim beeee.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
HAKAN ARSLANOĞLU:

Hadise yırtık kotla Sivas' ta bulunan babaannesine gitse, Hadise gece uyuduğunda Babaannesi kot pantolonun yırtık olan yerlerini eliyle diker..

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Suskun Demir:

Biz giysek fakir yazık garibana bak derler

Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title