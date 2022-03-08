Hadise'nin takipçilerini ikiye bölen yırtık kot pantolonun 35 bin TL olduğu ortaya çıktı

Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, aldığı evlilik teklifi sonrası düğün hazırlıklarına başladı. Pahalı yüzüğü, ilişkisi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı, son olarak tercih ettiği kıyafetlerle konuşuldu.

PANTOLON İÇİN 35 BİN TL ÖDEDİ

Antalya'da konser veren Hadise, sahneye yırtık kot pantolonla yaptığı bir kombinle çıktı. Şarkıcının kıyafetlerinin fiyatı ise kısa sürede ortaya çıktı. Hadise'nin bluzu 6 bin TL, pantolonu ise 35 bin 615 TL. Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, yırtık kot pantolonla yaptığı kombiniyle de art arda fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.

TARZI TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Hadise'nin kombini ise takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım Hadise'nin kombini için "Tarzına bayıldım" yorumunu yaparken bir kısım da "O pantolona o parayı nasıl verdin?" dedi.