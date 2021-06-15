Hacı Sabancı ile düğün hazırlıklarına başlayan Nazlı Kayı, gelinlik seçmeye gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hacı Sabancı ile düğün hazırlıklarına başlayan Nazlı Kayı, gelinlik seçmeye gitti

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Pandemi nedeniyle net bir düğün tarihi belirleyemeyen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, düğün hazırlıklarına başladı. Gelinlik provalarına başlayan Nazlı Kayı, o anları "Heyecanlı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyet hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, aşılanmanın hızlanmasıyla birlikte ağustos ayında hayatlarını birleştirmeyi planlıyor. Sosyetik çift pandemi nedeniyle erteledikleri düğünün hazırlıklarına başlarken, tedbirlerden dolayı net bir tarih netleştiremedi.

GELİNLİK PROVALARINA BAŞLADI

Düğün için gelinlik provalarına başlayan Nazlı Kayı, o anlarda çektiği bir kareyi kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak, "Heyecanlı" notunu düştü. Sosyetik güzelin bu paylaşımına takipçileri yoğun ilgi gösterdi.

Hacı Sabancı ile düğün hazırlıklarına başlayan Nazlı Kayı, gelinlik seçmeye gitti

İlişkilerini dolu dizgin yaşayan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti, aşk dolu karelerini de sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

İşte çiftin pozları...

Hacı Sabancı ile düğün hazırlıklarına başlayan Nazlı Kayı, gelinlik seçmeye gitti
Hacı Sabancı ile düğün hazırlıklarına başlayan Nazlı Kayı, gelinlik seçmeye gitti
Hacı Sabancı ile düğün hazırlıklarına başlayan Nazlı Kayı, gelinlik seçmeye gitti
Hacı Sabancı ile düğün hazırlıklarına başlayan Nazlı Kayı, gelinlik seçmeye gitti
Hacı Sabancı ile düğün hazırlıklarına başlayan Nazlı Kayı, gelinlik seçmeye gitti
Hacı Sabancı ile düğün hazırlıklarına başlayan Nazlı Kayı, gelinlik seçmeye gitti
Hacı Sabancı ile düğün hazırlıklarına başlayan Nazlı Kayı, gelinlik seçmeye gitti
Hacı Sabancı ile düğün hazırlıklarına başlayan Nazlı Kayı, gelinlik seçmeye gitti
Oyuncu Demet Özdemir, kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiasını yalanladı
Oyuncu Demet Özdemir, kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiasını yalanladı
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor
Burak Akdoğan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Selma Ergeç Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Servet Yardımcı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hacı Sabancı ile düğün hazırlıklarına başlayan Nazlı Kayı, gelinlik seçmeye gitti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 11:17:13. #1.16#

title