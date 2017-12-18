Hac kayıt başvuruları ne zaman yapılacak? Diyanet açıkladı...

Hac kayıt başvuru tarihleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile kayıt başvuru tarihlerini öğrenebiliyorlar. İşte Hac kayıt başvuru tarihleri...

HAC KAYITLARI NASIL YAPILACAK?



2018 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacaktır.



"İlk Defa Kayıt" yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra;

a- Müracaatlarını Başkanlığın "http://hac.diyanet.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda,



b- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek, Kayıtlarını yaptırabileceklerdir.



HAC KAYIT ÖDEMELERİ HANGİ BANKADAN YAPILACAK?



Kayıt için hacı adaylarından istenen tutar şu bankalar üzerinden yatırılıabilecek; Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.



Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecektir.



KAYIT SONRASI BELGE TESLİM ETMEYENLERİN MÜRACAATI KABUL EDİLMEYECEK



Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.



MÜRACAAT EDERKEN BU KURALLARA DİKKAT



Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya aralarında hiçbir akrabalık bağı olmayanların, istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde kur'aya girme talepleri kabul edilecektir.



Talepleri halinde engelli vatandaşlar hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte; mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar ise ancak hacca hiç gitmemiş mahremleri ile müracaat yapabileceklerdir.



Hacca götürülmek istenilen 0-12 yaş çocukların kayıtları ebeveynleri ile birlikte yapılacak olup,



12 yaş arası çocuklar kuraya dahil edilmeyeceklerdir. Ancak, çekilecek kuradan sonra kesin kayıt hakkı elde eden ebeveynler 0-6 yaş arası çocuklarını istemeleri halinde beraberlerinde hacca götürebilecek, 7-12 yaş arası çocuklarını ise hacca götüremeyeceklerdir.



Ön kayıt esnasında ayrı ayrı yerlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat eden eş veya akrabaların kesin kayıt esnasında mahremiyet birleştirilmesi yönündeki talepleri karşılanmayacaktır.



2018 yılında ilk defa ön kayıt yaptıranlardan daha önceki yıllarda ön kayıtları bulunanların kuraya birlikte katılmayı istemeleri halinde 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerince birleştirmeleri yapılacaktır.



Önceki yıllarda hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek olup, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları silinecek ve ön kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.



Önceki yıllarda herhangi bir belge ibraz etmeden vekâleten hacca gittiklerini belirten vatandaşlardan kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.



Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.



İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

14-Hacı adayları; müracaat formunda yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını, verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında mutlaka işaretleyeceklerdir.



GEÇTİĞİMİZ YIL KAYIT YAPTIRANLAR YENİLEME YAPACAK



2017 yılı hac kurasına katılıp hacca gidemeyenlerin kayıtları 21 Aralık 2017 tarihinde Başkanlıkça yenilenecektir.



Kaydı yenilenenlerden; geçmiş yıllarda yapmış oldukları il, ilçe ve kuraya birlikte gireceği kişilerde, hac konaklama tercihlerinde, adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri yapabileceklerdir.



Önceki yıllarda ön kayıtları bulunanlardan, 2017 yılında kayıtlarını yenilememeleri sebebiyle hac kurasına katılamayanların, 2018 yılı hac kurasına dahil olabilmeleri için ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücreti yatırmaları halinde kayıtları önceki kura kat sayıları dikkate alınarak güncellenecektir.



ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEMEDE ORTAK KRİTERLER NELER OLACAK?



1- Konaklama Türleri



a) Oda Tercihli Konaklama Türü:



Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.



Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebeviye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.



Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.



b) Otel Konaklama Türü:



Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.



Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 500 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacaktır.



Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacaktır.



Otel konaklama türlerinde (Otel 1/ Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.



2- Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılacaktır.



3- Vatandaşları iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)



4- Kesin kayıt tarih ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare duyurulacaktır.