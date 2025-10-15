Ziraat Bankası Emekli Promosyonu Ekim 2025: Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

Emekliler için bankaların sunduğu promosyonlar, özellikle maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt edenler için cazip kazanç kapısı hâline geldi. Ziraat Bankası da bu yarışta dikkat çeken kamu bankalarından biri. Peki,Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? Ziraat Bankası Emekli Promosyonu Ekim 2025 tutarlarının detayları haberimizde!

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU EKİM 2025

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) kapsamında emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 3 yıllık taahhüt karşılığı peşin promosyon ödemesi sunuyor.

Bu kampanya ile maaş tutarlarına göre ödenecek promosyon tutarları şu şekildedir:

10.000 TL'ye kadar (10.000 TL hariç) maaş alanlara: 5.000 TL

10.000 TL – 15.000 TL aralığında maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL aralığında maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

Özetle, Ekim 2025 itibarıyla Ziraat Bankası, maaşını banka üzerinden alan emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapmayı taahhüt etmiştir.

Ayrıca, banka resmi sitesinde bu kampanyaya ilişkin bilgiler "12.000 TL'ye varan promosyon" ifadesiyle ilan edilmektedir.

EKİM AYI ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Yukarıdaki tablo çerçevesinde, Ekim 2025'te Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu ne kadar olur sorusunun cevabı şöyle özetlenebilir:

Birden fazla emekli maaşı alan kişiler için promosyon, tüm maaşların toplamı üzerinden hesaplanır.

Bu aralıklara dikkat ederek, kendi maaşınıza karşılık gelen promosyonu kolayca tespit edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası emekli promosyonundan faydalanmak isteyenlerin sağlaması gereken şartlar şu şekildedir:

SGK Emeklisi Olmak

Emekli maaşı SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı kapsamında olmalıdır.

Maaşı Banka Üzerinden Almak / Taşımak

Emekli maaşı hâlihazırda Ziraat Bankası'ndan alınıyorsa ya da başka bankadan alınıyorsa Ziraat Bankası'na taşınmalı.

3 Yıllık Taahhüt Vermek

Maaşın önümüzdeki 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığıyla alınacağına dair taahhüt etmek gerekmektedir. Bu şart yerine getirildiğinde promosyon ödemesi tek seferde peşin yapılır.

Önceki Promosyon Durumu

Daha önce Ziraat Bankası'ndan promosyon alınmışsa, ilk etapta geri ödenmesi gereken tutar varsa sistemsel mahsup işlemi yapılabilir. Ancak, iade edilmeden başvuru alınabilmesi de mümkün.

Ek Bir Belge / Koşul Aranmaması

Banka, bu promosyon için genellikle başka özel belge veya ekstra şart talep etmemektedir.

Bu şartları yerine getiren emekliler, başvuru yaparak promosyon ödeme hakkı elde edebilirler.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NASIL BAŞVURULUR?

Promosyon başvurusunu gerçekleştirmek için Ziraat Bankası birden çok kanal sunar. Aşağıda adım adım süreçleri bulabilirsiniz:

BAŞVURU KANALLARI

Promosyon başvurusu şu kanallardan yapılabilir:

Ziraat Bankası şubeleri

İnternet şubesi (online bankacılık)

Ziraat Mobil uygulaması

Banka ATM'leri

SMS yolu ile başvuru: 4757'ye "PRO <T.C. Kimlik No>" gönderilerek onay süreci başlatılır.

Müşteri İletişim Merkezi (0850 220 00 00) aracılığı ile destek alınabilir.

Yukarıda belirtilen kanallardan birini tercih edin (şube, mobil, internet vb.).

Emekli maaşınızın Ziraat Bankası'na taşınacağını ve 3 yıl boyunca bu bankadan alınacağını taahhüt edin.

Gerekirse SMS ile başvuru yapıp onay sürecini tamamlayın.

Banka başvurunuzu değerlendirir ve uygun bulunursa tek seferde promosyon ödemesini hesabınıza aktarır.

Daha önce alınmış promosyonlar varsa sistemsel olarak mahsup yapılabilir.