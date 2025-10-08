Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Meriç Aral, hem yeteneği hem de özel yaşamıyla dikkat çekiyor. Avukat bir ailenin çocuğu olarak doğan Aral, eğitim hayatından oyunculuk kariyerine geçiş sürecinde gösterdiği disiplin ve çalışkanlıkla kısa sürede adını duyurmayı başardı. Peki, Zeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Serkan Keskin'in eşi Meriç Aral Keskin kaç yaşında, nereli? Zeynep Meriç Aral Keskin'in özel hayatına ve kariyerine dair tüm detaylar haberimizde...

ZEYNEP MERİÇ ARAL KESKİN KİMDİR?

Meriç Aral, 17 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Aral, aynı zamanda yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat eğitimi de aldı. Akademik yaşamını tamamladıktan sonra kısa süreliğine film asistanlığı yaptı ve ardından oyunculuğa adım attı.

2012 yılında yayınlanan Sultan dizisiyle ekranlara ilk kez çıkan Meriç Aral, burada elde ettiği deneyimle profesyonel oyunculuk eğitimine başladı. Kariyerinde dönüm noktası ise Medcezir dizisinde canlandırdığı 'Hale' karakteri oldu. Bu rol, genç oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

SERKAN KESKİN'İN EŞİ ZEYNEP MERİÇ ARAL KESKİN KAÇ YAŞINDA?

Meriç Aral, 1988 doğumlu olduğundan 2025 itibarıyla 36 yaşındadır. Özel hayatında da dikkat çeken Aral, Eylül 2024'te meslektaşı Serkan Keskin ile dünya evine girdi. Çift, sosyal medyada ve medya haberlerinde sıkça yer alıyor ve ilişkileri birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

ZEYNEP MERİÇ ARAL KESKİN NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Meriç Aral, Türk oyunculuk sektöründe yetişmiş bir yetenek olarak tanınıyor. Şehrin kültürel ve sanatsal zenginliklerinden etkilenmiş bir ailede büyüyen Aral, eğitim ve kariyer hayatında İstanbul'un sunduğu avantajları başarılı bir şekilde kullanmıştır.

ZEYNEP MERİÇ ARAL KESKİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Meriç Aral'ın oyunculuk kariyeri, hem televizyon dizileri hem de sinema filmleriyle geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. İşte önemli projeleri:

ZEYNEP MERİÇ ARAL KESKİN DİZİLERİ

Sultan (2012): İlk oyunculuk deneyimi olarak Aral'a sahne tecrübesi kazandırdı.

Medcezir (2013-2015): 'Hale' rolü ile geniş kitlelerce tanındı.

Söz (2017-2019): Star TV'de yayınlanan dizide 'Eylem Mercier' karakterini canlandırdı.

Kırmızı Oda (2020-2021): Dramatik performansıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.

Kaderimin Oyunu (2021-2022): Star TV dizisi ile televizyon ekranındaki varlığını pekiştirdi.

ZEYNEP MERİÇ ARAL KESKİN FİLMLERİ

Unutursam Fısılda (2014): Çağan Irmak'ın yönetmenliğinde önemli bir rol üstlendi.

Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017): Sinema alanında da kendini gösterdi.

Biz Böyleyiz (2020): Beril karakteri ile beyaz perdede izleyiciyle buluştu.

MERİÇ ARAL EVLİ Mİ? KİMİNLE EVLİ?

Meriç Aral, mesleki kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. 2024'te Serkan Keskin ile evlenen oyuncu, özel yaşamında sakin ve medyadan uzak bir tutum sergiliyor. Çiftin evliliği, Türk magazin ve sanat dünyasında dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.