Zencefilin faydaları ve zararları nelerdir? Zencefil hangi yemeklerde kullanılır? Zencefil mideye dokunur mu? Zencefil nasıl bir bitkidir?

Zencefil mideye dokunur mu? Taze zencefil nasıl kullanılır? Zencefil nasıl kullanılır? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer aldı. İnsanlar genellikle yemek pişirmek için taze veya kuru zencefil kullanır ve bazıları olası sağlık yararları için zencefil takviyesi alır. İşte, zencefil hakkında merak edilen soruların yanıtları...

ZENCEFİL NEDİR?

Zencefil, Güneydoğu Asya kökenli bir çiçekli bitkidir. Gezegendeki en sağlıklı (ve en lezzetli) baharatlar arasındadır. Zingiberaceae ailesine aittir ve zerdeçal, kakule ve havlıcan ile yakından ilişkilidir.

Köksap (gövdenin yeraltı kısmı), baharat olarak yaygın olarak kullanılan kısımdır. Genellikle zencefil kökü veya basitçe zencefil denir. Zencefil taze, kurutulmuş, toz haline getirilmiş veya yağ veya meyve suyu olarak kullanılabilir. Tariflerde çok yaygın bir malzemedir. Bazen işlenmiş gıdalara ve kozmetiklere eklenir.

ZENCEFİLİN FAYDALARI

İşte bilimsel araştırmalarla desteklenen zencefilin sağlığa 11 faydası:

1. Güçlü tıbbi özelliklere sahip olan gingerol içerir

Zencefilin geleneksel ve alternatif tıbbın çeşitli formlarında çok uzun bir kullanım geçmişi vardır. Sindirime yardımcı olmak, mide bulantısını azaltmak ve amaçlarından birkaçını belirtmek için grip ve soğuk algınlığı ile savaşmaya yardımcı olmak için kullanılmıştır.

Zencefilin eşsiz kokusu ve aroması, en önemlisi gingerol olan doğal yağlarından gelir.

Gingerol, zencefildeki ana biyoaktif bileşiktir. Zencefilin tıbbi özelliklerinin çoğundan sorumludur.

2. Başta sabah bulantısı olmak üzere birçok mide bulantısını tedavi edebilir

Zencefil mide bulantısına karşı oldukça etkili görünüyor

Belirli ameliyat türlerinden geçen kişilerde bulantı ve kusmayı hafifletmeye yardımcı olabilir. Zencefil, kemoterapiye bağlı mide bulantısına da yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, sabah bulantısı gibi hamilelikle ilgili mide bulantısı söz konusu olduğunda en etkili olabilir.

Toplam 1.278 hamile kadını içeren 12 çalışmanın gözden geçirilmesine göre, 1,1-1,5 gram zencefil mide bulantısı semptomlarını önemli ölçüde azaltabilir .

Ancak bu derleme, zencefilin kusma atakları üzerinde hiçbir etkisi olmadığı sonucuna varmıştır.

NOT: Zencefil güvenli kabul edilse de, hamileyseniz büyük miktarlarda almadan önce doktorunuzla konuşun.

Doğuma yakın olan veya düşük yapan hamile kadınların zencefilden kaçınması önerilir. Zencefil, vajinal kanama ve pıhtılaşma bozuklukları öyküsü ile kontrendikedir.

3. Kilo Kaybına Yardımcı Olabilir

İnsanlarda ve hayvanlarda yapılan araştırmalara göre zencefil kilo vermede rol oynayabilir .

2019 tarihli bir literatür incelemesi, zencefil takviyesinin aşırı kilolu veya obezitesi olan kişilerde vücut ağırlığını, bel-kalça oranını ve kalça oranını önemli ölçüde azalttığı sonucuna varmıştır.

Obeziteye sahip 80 kadın üzerinde 2016 yılında yapılan bir araştırma, zencefilin vücut kitle indeksini (BMI) ve kan insülin seviyelerini düşürmeye de yardımcı olabileceğini buldu. Yüksek kan insülin seviyeleri obezite ile ilişkilidir.

Çalışma katılımcıları, 12 hafta boyunca nispeten yüksek günlük dozlarda - 2 gram - zencefil tozu aldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Fonksiyonel gıdalarla ilgili 2019 tarihli bir literatür incelemesi, zencefilin obezite ve kilo kaybı üzerinde çok olumlu bir etkisi olduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Hayvan çalışmalarında zencefilin obeziteyi önlemedeki rolünü destekleyen kanıtlar daha güçlüdür.

Zencefil suyu veya zencefil özü tüketen sıçanlar ve fareler , yüksek yağlı diyetlerle beslendikleri durumlarda bile vücut ağırlıklarında sürekli düşüşler gördüler.

Zencefilin kilo kaybını etkileme yeteneği, yakılan kalori miktarını artırmaya veya iltihabı azaltmaya yardımcı olma potansiyeli gibi belirli mekanizmalarla ilişkili olabilir.

4. Osteoartrit ile yardımcı olabilir Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Osteoartrit (OA) yaygın bir sağlık sorunudur.

Eklem ağrısı ve sertlik gibi semptomlara yol açan vücuttaki eklemlerin dejenerasyonunu içerir .

Bir literatür taraması, OA'larını tedavi etmek için zencefil kullanan kişilerin ağrı ve sakatlıklarında önemli azalmalar gördüğünü buldu.

Sadece zencefilin tadından memnuniyetsizlik gibi hafif yan etkiler gözlendi. Bununla birlikte, mide rahatsızlığı ile birlikte zencefilin tadı, araştırmaya katılanların yaklaşık %22'sinin okulu bırakmasına neden oldu.

Çalışma katılımcıları, 3 ila 12 hafta boyunca her gün 500 miligram (mg) ile 1 gram zencefil aldı. Çoğuna diz OA teşhisi konmuştu.

2011'de yapılan bir başka çalışma, topikal zencefil, sakız, tarçın ve susam yağı kombinasyonunun diz OA'sı olan kişilerde ağrı ve sertliği azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu.

5. Kan şekerini önemli ölçüde düşürebilir ve kalp hastalığı risk faktörlerini iyileştirebilir

Bu araştırma alanı nispeten yenidir, ancak zencefil güçlü anti-diyabetik özelliklere sahip olabilir .

Tip 2 diyabetli 41 katılımcının 2015 yılında yaptığı bir çalışmada, günde 2 gram zencefil tozu, açlık kan şekerini %12 oranında düşürmüştür.

Aynı zamanda, uzun vadeli kan şekeri seviyelerinin bir belirteci olan hemoglobin A1c'yi (HbA1c) önemli ölçüde iyileştirdi. HbA1c, 12 haftalık bir süre boyunca %10 azaldı.

Ayrıca Apolipoprotein B/Apolipoprotein AI oranında %28'lik bir azalma ve oksidatif stresin bir yan ürünü olan malondialdehitte (MDA) %23'lük bir azalma olmuştur. Yüksek bir ApoB/ApoA-I oranı ve yüksek MDA seviyeleri, kalp hastalığının ana risk faktörleridir.

Ancak, bunun sadece küçük bir çalışma olduğunu unutmayın. Sonuçlar inanılmaz derecede etkileyici, ancak herhangi bir öneride bulunulmadan önce daha büyük çalışmalarda doğrulanmaları gerekiyor.

Biraz cesaret verici bir haberde, 2019 tarihli bir literatür incelemesi, zencefilin tip 2 diyabetli kişilerde HbA1c'yi önemli ölçüde azalttığı sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, zencefilin açlık kan şekeri üzerinde hiçbir etkisi olmadığı da bulundu.

6. Kronik hazımsızlığın tedavisine yardımcı olabilir

Kronik hazımsızlık, midenin üst kısmında tekrarlayan ağrı ve rahatsızlık ile karakterizedir.

Midenin geç boşalmasının hazımsızlığın önemli bir nedeni olduğuna inanılıyor . İlginç bir şekilde, zencefilin midenin boşalmasını hızlandırdığı gösterilmiştir.

Olan insanlar fonksiyonel dispepsi bilinen nedeni ile hazımsızlık olduğunu, küçük 2011 çalışmasında ya zencefil kapsülleri veya plasebo verildi. Bir saat sonra hepsine çorba verildi.

Zencefil verilen kişilerde midenin boşalması 12.3 dakika sürmüştür. Plasebo verilenlerde 16.1 dakika sürdü.

Bu etkiler hazımsızlığı olmayan kişilerde de görülmüştür. Aynı araştırma ekibinin bazı üyeleri tarafından 2008 yılında yapılan bir çalışmada, 24 sağlıklı kişiye zencefil kapsülü veya plasebo verildi. Hepsine bir saat sonra çorba verildi.

Plasebo yerine zencefil tüketmek midenin boşalmasını önemli ölçüde hızlandırdı. Zencefil alan kişiler için 13,1 dakika ve plasebo alan kişiler için 26.7 dakika sürdü.

7. Adet ağrısını önemli ölçüde azaltabilir

Dismenore, adet döngüsü sırasında hissedilen ağrıyı ifade eder .

Zencefilin geleneksel kullanımlarından biri, adet ağrısı da dahil olmak üzere ağrı kesicidir.

2009 yılında yapılan bir çalışmada, 150 kadına menstrüel dönemlerinin ilk 3 günü boyunca zencefil veya nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAID) almaları talimatı verildi.

Üç grup, zencefil tozu (250 mg), mefenamik asit (250 mg) veya ibuprofen (400 mg) olmak üzere günde dört doz aldı. Ginger, ağrıyı iki NSAID kadar etkili bir şekilde azaltmayı başardı.

Daha yakın tarihli araştırmalar ayrıca zencefilin plasebodan daha etkili olduğu ve mefenamik asit ve asetaminofen/kafein/ibuprofen (Novafen) gibi ilaçlar kadar eşit derecede etkili olduğu sonucuna varmıştır.

8. Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir

Yüksek LDL (kötü) kolesterol seviyeleri , kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılıdır.

Yediğiniz yiyeceklerin LDL seviyeleri üzerinde güçlü bir etkisi olabilir.

2018 yılında hiperlipidemili 60 kişiyle yapılan bir çalışmada, her gün 5 gram zencefilli toz alan 30 kişi, LDL (kötü) kolesterol seviyelerinin 3 aylık bir süre içinde %17,4 düştüğünü gördü ( 28 ).

LDL'deki düşüş etkileyici olsa da, çalışma katılımcılarının çok yüksek dozda zencefil aldığını düşünmek önemlidir.

9. Kanseri önlemeye yardımcı olabilecek bir madde içerir

Zencefil, çeşitli kanser türleri için alternatif bir çare olarak incelenmiştir.

Anti-kanser özellikleri, çiğ zencefilde büyük miktarlarda bulunan gingerol'e atfedilir. -gingerol olarak bilinen bir form özellikle güçlü olarak görülür.

Kolorektal kanser için normal risk altındaki bireyler üzerinde yapılan 28 günlük bir çalışmada, günde 2 gram zencefil özü, kolondaki proinflamatuar sinyal moleküllerini önemli ölçüde azalttı.

Bununla birlikte, kolorektal kanser için yüksek risk taşıyan bireylerde yapılan bir takip çalışması aynı sonuçları vermedi.

Zencefilin pankreas kanseri ve karaciğer kanseri gibi diğer mide-bağırsak kanserlerine karşı etkili olabileceğine dair sınırlı da olsa bazı kanıtlar var.

Meme kanseri ve yumurtalık kanserine karşı da etkili olabilir. Genel olarak, daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

10. Beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir ve Alzheimer hastalığına karşı koruyabilir

Oksidatif stres ve kronik inflamasyon yaşlanma sürecini hızlandırabilir.

Alzheimer hastalığının ve yaşa bağlı bilişsel gerilemenin temel itici güçleri arasında olduklarına inanılıyor .

Bazı hayvan çalışmaları, zencefildeki antioksidanların ve biyoaktif bileşiklerin beyinde meydana gelen inflamatuar yanıtları engelleyebileceğini düşündürmektedir.

Zencefilin doğrudan beyin işlevini geliştirmeye yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar da var. 2012 yılında sağlıklı orta yaşlı kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada, günlük zencefil özü dozunun reaksiyon süresini ve çalışma belleğini iyileştirdiği gösterilmiştir.

Ek olarak, hayvanlar üzerinde yapılan çok sayıda çalışma, zencefilin beyin fonksiyonlarındaki yaşa bağlı düşüşe karşı korunmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.41Güvenilir Kaynak, 42Güvenilir Kaynak, 43Güvenilir Kaynak).

11. Enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir

Gingerol enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Aslında zencefil özütü birçok farklı bakteri türünün büyümesini engelleyebilir.

2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre, diş eti iltihabı ve periodontitis ile bağlantılı oral bakterilere karşı çok etkilidir. Bunların her ikisi de iltihaplı diş eti hastalıklarıdır.

Taze zencefil, solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın bir nedeni olan solunum sinsityal virüsüne (RSV) karşı da etkili olabilir.