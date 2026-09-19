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İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın

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İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın
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TİTCK tarafından başlatılan yeni düzenleme kapsamında ilaçlarda Elektronik Kullanma Talimatı (e-KT) uygulamasına kademeli olarak geçildi. Belirlenen takvim doğrultusunda 1 Ocak 2027 itibarıyla tüm ilaç ambalajlarında zorunlu hale gelecek uygulama ile vatandaşlar; ilacın kullanım şekli, dozajı ve yan etkileri gibi tüm detaylara kutu üzerindeki karekodu telefon veya tabletleriyle okutarak dijital ortamda ulaşabilecek.

  • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) düzenlemesi kapsamında, istisna kapsamı dışındaki tüm ilaçlarda Elektronik Kullanma Talimatı (e-KT) kullanımı 1 Ocak 2027 itibarıyla zorunlu hale gelecek.
  • İlaç kutusunda basılı prospektüs bulunmaması, ilacın sahte veya açılmış olduğu anlamına gelmiyor; dijital ortamda erişim sağlandığı sürece mevzuata uygun kabul ediliyor.
  • Vatandaşlar ilaçların dozaj, yan etki ve kullanım bilgilerine, dış ambalajdaki karekodu (QR kod) telefon veya tablet kamerasıyla okutarak ulaşabilecek.

İlaç kutularındaki basılı prospektüs uygulamasında yeni bir döneme girildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hayata geçirilen düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2027 itibarıyla istisna kapsamı dışındaki tüm ilaçlarda Elektronik Kullanma Talimatı (e-KT) kullanımı zorunlu hale gelecek.

Son dönemde bazı ilaç kutularının içinden kağıt prospektüs çıkmaması tüketicilerde soru işaretleri yaratırken, konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Manisa Eczacı Odası ve uzmanlar, kutuda prospektüs bulunmamasının ilacın sahte veya açılmış olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekti.

TİTCK DÜZENLEMESİ İLE KADEMELİ GEÇİŞ BAŞLADI 

TİTCK tarafından 6 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan kılavuz doğrultusunda başlatılan e-KT uygulaması kademeli olarak yürürlüğe girdi. Takvime göre, belirlenen istisnalar hariç tutulmak üzere tüm ilaç gruplarında dijital prospektüs kullanımı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren zorunlu olacak. Bu tarihten sonra da talep eden vatandaşlar için basılı kullanma talimatı sunulmaya devam edebilecek.

KUTUDA PROSPEKTÜS OLMAMASI...

Geçiş sürecinde bazı ilaç ambalajlarında basılı kullanma talimatının yer almaması doğrudan bir eksiklik ya da üretim hatası olarak değerlendirilmeyecek. Yetkililer, dijital ortamda erişim sağlandığı sürece kutuda basılı kağıt bulunmamasının mevzuata uygun olduğunu vurguladı.

BİLGİLERE TELEFON VEYA TABLET KAREKODUYLA ULAŞILACAK

Vatandaşlar, ilaçların dozajı, yan etkileri ve kullanım şekli gibi tüm detaylara ilaç kutusunun dış ambalajında yer alan karekodu (QR kod) mobil cihaz kameralarıyla okutarak ulaşabilecek.

  • Karekod okutma: Telefon veya tablet kamerasıyla dış ambalajdaki QR kod taratıldığında ilaca ait güncel Elektronik Kullanma Talimatı ekrana gelecek. 
  •  Erişim sorunu durumunda: İlaç kutusunda basılı prospektüs bulunmaması ve karekod üzerinden e-KT sistemine ulaşılamaması halinde, vatandaşların ilacı temin ettikleri ruhsat sahibi ilaç firmasıyla iletişime geçmeleri gerekecek. 

 Yeni dijital sistemle birlikte, ilaç kullanım bilgilerine en güncel haliyle erişilmesinin yaygınlaştırılması ve kağıt israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.  

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Tek eksiğimiz buydu.dr yada Eczaneci söylemesine gerek kalmadı.En azından yorulmazlar.Bari kısa kesseler de okuyana kadar canımız çıkmaya.

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