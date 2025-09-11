Yeni Antalya İl Emniyet Müdürü kim oldu? Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu kimdir?

Bu kapsamda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni bir isim atandı. Göreve başlayan Sabit Akın Zaimoğlu, şehrin yeni emniyet müdürü oldu. Peki, Sabit Akın Zaimoğlu kimdir?

YENİ ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?



Yeni Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu oldu.

İşte karar:



ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ SABİT AKIN ZAİMOĞLU KİMDİR?

Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, kariyeri boyunca başarılı çalışmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çeşitli takdirname belgeleriyle ödüllendirildi. Zaimoğlu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 Ağustos 2023 tarihinde Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, 1988 yılında Polis Koleji'nden ve 1992 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca Bursa, Diyarbakır, Konya, Adana illerinde ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda çeşitli rütbelerde istihbarat, özel güvenlik, çocuk şube ve asayiş birimlerinde görev aldı.

Dr. Zaimoğlu, kariyeri boyunca Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Malta, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çeşitli ülkelerde görevlerde bulundu.