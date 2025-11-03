Türkiye'de son günlerde yaşanan sarsıntılar, özellikle Gördes/ Manisa merkezli 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası veliler ve öğrenciler arasında "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Yarın okullar tatil mi? İzmir, İstanbul, Bursa ve Manisa'da yarın (4 Kasım) okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İZMİR, İSTANBUL, BURSA VE MANİSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz günlerde, özellikle Gördes/Manisa merkezli olmak üzere yaklaşık 23?km uzaklıkta bir sarsıntı yaşandı. ( 3 ?Kasım, saat?15:41 itibariyle) Bu olay:

Büyüklüğü 4,9 olarak bildirilen bir deprem idi. Etkilenen ülkeler arasında Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan ve Kuzey Makedonya sayılmakta. Okullarda tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İZMİR YARIN (4 KASIM) OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir özelinde: henüz il?milli?egˆitim?müdürlüğu¨ ya da valilik tarafından 4? Kasım?tarihindeki okulların tatil edildiğine dair bir bildirim yayımlanmadı. Bu nedenle, öğrenciler ve veliler için şu değerlendirme yapılabilir: ?- Tatil bilgisinin doğrulanması için resmi iletişim kanallarını (valilik, İl?Milli?Eğitim Müdürlüğü, okullar) takip etmek önemli.

Haftanın ilk iş gününde eğitim-öğretim planında değişiklik olup olmadığı sabah saatlerinde netleşebilir.

İSTANBUL YARIN (4 KASIM) OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul için de benzer şekilde; 4?Kasım'da okulların tatil olduğuna dair resmi bir onay yok. Bu doğrultuda:

Veliler ve öğrenciler: sabah erken saatlerde okulla iletişime geçmeli ya da resmi duyuruları kontrol etmeli.

Eğitim faaliyetinin normal şekilde devam etme ihtimali ön planda.

BURSA YARIN (4 KASIM) OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa özelinde de, mevcut bilgiler ışığında:

4?Kasım için tatil yönünde resmi bir karar yayımlanmamış.

Okul yönetimleri ve il?milli?egˆitim?müdürlüğü kaynaklı bildiriler takip edilmeli.

Okul servisleri, öğretmenler ve veliler için "normal çalışma" durumu daha ağırlıklı görünüyor.

MANİSA YARIN (4 KASIM) OKULLAR TATİL Mİ?

Manisa'da, özellikle Gördes merkezli yaşanan deprem nedeniyle dikkatlere odaklanmış durumda. Ancak:

4?Kasım için tatil kararı ile ilgili bir açıklama yapılmamış.

Deprem sonrası hasar tespiti, bina güvenliği gibi kriterlerin değerlendirilmesi gelebilir; fakat şu an için tatil kesin değil.

Manisa'daki okulların eğitim-öğretime devam etme durumu yüksek ihtimalle geçerli.