Yargı full HD bölüm izle! Yargı 83. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?

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YARGI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yargı'nın 11 Şubat 2024 Pazar günü yayınlanan 82. Bölümünde Ilgaz, Fırat olayı yüzünden Ceylin ile ilişkisinde büyük sıkıntılar yaşıyor! Ilgaz ile konuşması Ceylin de beklenmedik bir etki uyandırmıştır. İçinde bulunduğu hayatla ve kaderinin onu dönüştürdüğü halle mutlu olup olmadığını bilmek istemektedir. Ilgaz'a söyledikleri ve söyleyemedikleri arasında sıkışıp kalmıştır.

Yiğit'in ölü bulunması herkeste bir şok etkisi yaratmıştır. Bütün aile şüpheli konumundadır. Ceylin bir yandan ailenin sırlarını çözmek için uğraşırken, diğer yandan yanı başındaki Yekta'nın bile ondan bir şeyler sakladığını öğrenecektir. Merdan Osman ile yaptığı planla Kadir'in gizli servetine ulaşmak üzeredir. Çınar ise yeni edindiği dernek arkadaşları ile iyiden iyiye kaynaşmaktadır. Kürşat'ın ona getireceği ölüm haberi Çınar için bambaşka bir yolun işaret fişeği olacaktır.

Fırat'ın Yiğit davasındaki mecburi varlığı, Ceylin ile Ilgaz'ın ilişkisinde bir gedik açmıştır. Sınanmayı kendisine kader edinmiş ilişkileri bu sorunla da baş edebilecek güçtedir. Fakat bu kez aralarındaki mesafenin boşluğu kolay kolay dolacak gibi gözükmemektedir.

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YARGI KONUSU NE?

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.

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YARGI OYUNCULARI

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu

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