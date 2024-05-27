Yargı final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Yargı dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın final yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Üç sezondur büyük ilgiyle takip edilen Yargı, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 95. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin finali büyük bir heyecanla bekleniyor. Yargı'nın final bölümü, Lütfü Kırdar sahnesinde gerçekleşecek. Yargı final bölümünde neler yaşanacak? Yargı final bölümü ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

YARGI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yargı dizisinin büyük finali, 26 Mayıs Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 95. bölüm ile gerçekleştirilecek. Bu özel gösterimden elde edilecek tüm gelir, Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

YARGI DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Ceylin ve Ilgaz, sevgililik dönemlerinde evlilik üzerine sohbet ederken, Ilgaz, Ceylin'in "Biz evleneceğiz!" sözlerine gülümseyerek, birbirlerinin siyahla beyaz kadar zıt olduklarını ve asla evlenmeyeceklerini belirtir. Bu konuşma, iki aşık arasındaki kader bağını ve ilişkilerinin nereye evrileceğini acı bir şekilde hafızalara kazımıştır.

Sevgili olup üç kez evlendikten sonra yaşadıkları zorluklar, bu konuşmanın doğruluğunu kanıtlar niteliktedir. Şimdi ise Ceylin ve Ilgaz, yine benzer bir trajediyle yüzleşmek üzereler.

Dağılmış bir evde inceleme yapan adli tıp ekipleri, Ceylin'in kanlı kartvizitini bulur. Son sahnede ise yerde kanlar içinde yatan iki kişi görülmektedir.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI