Yargı final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Yargı dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?
Yargı final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Kanal D ekranlarında yayınlanan ve seyirci tarafından büyük ilgi gören Yargı dizisinin final yapacağı iddiaları gündemde. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yargı'nın neden final yapacağı ve final bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştur. Yargı dizisi bitiyor mu, neden bitiyor ve Yargı final bölümü ne zaman yayınlanacağına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Yargı dizisi final bölümü ne zaman?
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın final yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Üç sezondur büyük ilgiyle takip edilen Yargı, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 95. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin finali büyük bir heyecanla bekleniyor. Yargı'nın final bölümü, Lütfü Kırdar sahnesinde gerçekleşecek. Yargı final bölümünde neler yaşanacak? Yargı final bölümü ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?
YARGI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Yargı dizisinin büyük finali, 26 Mayıs Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 95. bölüm ile gerçekleştirilecek. Bu özel gösterimden elde edilecek tüm gelir, Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.
YARGI DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Ceylin ve Ilgaz, sevgililik dönemlerinde evlilik üzerine sohbet ederken, Ilgaz, Ceylin'in "Biz evleneceğiz!" sözlerine gülümseyerek, birbirlerinin siyahla beyaz kadar zıt olduklarını ve asla evlenmeyeceklerini belirtir. Bu konuşma, iki aşık arasındaki kader bağını ve ilişkilerinin nereye evrileceğini acı bir şekilde hafızalara kazımıştır.
Sevgili olup üç kez evlendikten sonra yaşadıkları zorluklar, bu konuşmanın doğruluğunu kanıtlar niteliktedir. Şimdi ise Ceylin ve Ilgaz, yine benzer bir trajediyle yüzleşmek üzereler.
Dağılmış bir evde inceleme yapan adli tıp ekipleri, Ceylin'in kanlı kartvizitini bulur. Son sahnede ise yerde kanlar içinde yatan iki kişi görülmektedir.
YARGI DİZİSİ OYUNCULARI
- Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
- Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
- Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
- Uğur Polat : Yekta Tilmen
- Mehmet Yılmaz Ak : Pars
- Zeyno Eracar : Gül Erguvan
- Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
- Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
- Uğur Aslan : Doğan
- Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
- Onur Özaydın : Kemal
- Ece Yüksel : İnci Erguvan
- Özlem Çakar : Aylin
- Arda Anarat : Çınar Kaya
- Onur Durmaz : Engin Tilmen
- Zeynep Atılgan : Filiz
- Beren Nur Karadiş : Damla