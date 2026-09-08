Yapay zeka çağında öğrencilere bütüncül öğrenme desteği

Dünya Ekonomik Forumu’nun Geleceğin Meslekleri araştırması, çalışanların mevcut beceri setlerinin %39’unun 2030’a kadar dönüşmesinin veya geçerliliğini yitirmesinin beklendiğini ortaya koyarken, eğitim teknolojisi şirketi Doping Hafıza 2026-2027 sezonunda akademik hazırlık ile geleceğe hazırlık becerilerini aynı öğrenme ekosisteminde bir araya getiriyor. Yeni sezon için geliştirilen yapı, kişiselleştirilmiş sınav hazırlığından performans analizine ve uygulamalı öğrenme deneyimlerine kadar 23 özelliği bir araya getiriyor. Sistemin temelini, üç yılı aşkın Ar-Ge çalışması sonucunda geliştirilen WAY (Who Are You? - Sen Kimsin?) metodolojisi oluşturuyor.

WAY’in akademik çerçevesi, eğitim, psikoloji ve farklı disiplinlerden uzmanların yer aldığı bir panelle yürütülen üç turlu Delphi çalışması sonucunda oluşturuldu. Erken çocukluktan lise sonuna kadar dört gelişim kademesine göre yapılandırılan metodoloji; 13 tematik alan, 84 ünite ve 312 öğrenme çıktısından oluşuyor. Çerçeveye ilişkin bilimsel makale, 2026’da hakemli bilimsel makaleler yayımlayan akademik dergi Frontiers in Psychology’de yayımlandı.

Metodoloji, öğrencinin akademik öğrenmesinin yanında kendini tanıması, güçlü yönlerini fark etmesi ve değişen koşullara hazırlanması üzerine kuruluyor. Duygusal zeka ve empati, eleştirel düşünme ve problem çözme, yaratıcılık, topluluk ve işbirliği ile teknoloji ve yapay zeka, WAY’in kapsadığı alanlar arasında bulunuyor.

Küresel eğitim teknolojileri listesinde Türkiye’den tek şirket

Bu sezonun kullanım verilerini ve öğrenci gelişimine ilişkin sonuçları, öğretim dönemi boyunca paylaşmayı planladıklarını söyleyen Doping Hafıza Ürün Yönetim Direktörü Emre Kılavuz, “Kişiye özel akademik destek sağlayan teknoloji ve hizmetleri, WAY tabanlı gelişim deneyimleriyle tek yapıda topladık. Yeni sezondaki uygulamalar birbirinden bağımsız özellikler değil, öğrencilerin akademik ve sosyal-duygusal gelişimini birlikte desteklemeyi hedefleyen bir sistemin parçaları olarak kurgulandı” açıklamasını yaptı.

Emre Kılavuz, “2011’de kurulan Doping Hafıza, eğitim teknolojileri ve öğrenme platformları aracılığıyla bugüne kadar 5 milyondan fazla öğrenciye ulaştı. Ana kuruluşumuz Doping Technology, TIME ve Statista tarafından hazırlanan ‘2026 Dünyanın En İyi Eğitim Teknolojileri Şirketleri’ listesine Türkiye’den giren tek şirket oldu” ifadelerini kullandı.

Her yıl yüz binlerce çocukla etkileşim kuran Doping Hafıza’nın 15 yıllık başarılı geçmişini yansıtan WAY’de, öğrencinin seviyesi, eksikleri ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan çalışma programlarının; yapay zeka, sınav analizleri ve öğrenme mimarlarının takibiyle şekillendiğini söyleyen Emre Kılavuz, “Öğrencinin çalışma düzeni, motivasyonu ve akademik ilerlemesi izlenirken program gerektiğinde güncelleniyor” dedi.

Öğrenmeye yapay zeka dokunuşu

WAY’ın Akıllı Değerlendirme Paneli, değerlendirmeyi doğru ve yanlış sayılarına dayanan genel bir sonuçla sınırlamıyor. Sistem, öğrencinin hangi soru türünde ve hangi aşamada zorlandığını mikro analizlerle belirleyerek ihtiyaç duyulan alanlara yönelik tekrar testleri oluşturuyor. Net Haritalandırma ise deneme sonuçlarını konu, soru tipi ve zaman kullanımı açısından inceleyerek öğrencinin netlerini nerede kazandığını veya kaybettiğini görünür kılıyor.

“YKS Yolculuğum” özelliği, öğrencinin günlük çalışma süresi, akademik seviyesi, hedeflediği üniversite veya sıralama ile TYT ve AYT tercihleri doğrultusunda güncellenen kişisel bir yol haritası sunuyor. “LGS Yolculuğum" da hedef lise ve puan belirleme, yeni nesil sorulardan oluşan kontrol testleriyle eksikleri saptama ve buna göre çalışma sürecini planlama işlevlerini bir araya getiriyor.

Dopi adlı yapay zeka asistanı, öğrenciye soru-cevap desteği verirken performans verilerine göre zorlanılan konular için farklı anlatım yöntemleri öneriyor. Öğrenciler, çözemedikleri soruların fotoğrafını sisteme yükleyerek uzman eğitmenlerden video çözüm alabiliyor; anlamadıkları konularda öğretmen desteğine de ulaşabiliyor.

Öğrenciler karar alma süreçlerini senaryolarla deneyimliyor

WAY’in araştırma çerçevesi, 2026-2027 sezonunda öğrencilerin aktif rol üstlendiği farklı uygulamalarla somutlaşıyor. Gelecek Akademisi’nde öğrenciler ürün, pazarlama, finans ve tasarım gibi çalışma alanlarına ayrılarak bir şirket fikrinin geliştirilmesinden sunumuna uzanan süreci yapay zeka araçlarından yararlanarak deneyimliyor.

Startup Lab özelliği; takım kurma, pazar araştırması, prototip geliştirme ve yatırımcı sunumu aşamalarını kapsayan 12 adımlık bir girişim süreci sunuyor. Yapay zeka destekli koç, öğrencinin ilerleyişini analiz ederek geribildirim veriyor.

“Mission WAY” özeliğinde, deprem sonrası acil durum yönetimi ve Göbeklitepe kazısı gibi gerçek yaşamdan ve tarihten alınan senaryolar kullanılıyor. Öğrenciler bu görevlerde veri analizi, karar verme ve işbirliği becerilerini uyguluyor. “Fateful Moment” ise Nokia’nın 2007’deki yönetim kurulu süreci ve 1986’daki Çernobil kontrol odası gibi kritik karar anlarını yeniden kurgulayarak kullanıcıların farklı koşullar altında verdikleri kararları değerlendirmelerine olanak sağlıyor.

Bu özellikleri tamamlayan 21. Yüzyıl Becerileri Dersleri; kariyer ve zaman yönetiminden psikolojik sağlamlığa, yapay zekaya girişten kodlama ve uygulama geliştirmeye uzanan içerikleri kapsıyor. Şirket, bu deneyimlerle öğrencilerin akademik hazırlıklarını sürdürürken merak, yaratıcılık, uyum sağlama ve problem çözme gibi becerilerini de geliştirmeyi hedefliyor.