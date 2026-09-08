Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışı sürüyor. Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup eden bordo-mavililerde yönetimin, takımı yabancı bir teknik direktöre emanet etmeyi planladığı belirtildi.

ARDA TURAN VE FATİH TERİM DE KONUŞULDU

Teknik direktör arayışlarının başladığı ilk günlerde Arda Turan ve Fatih Terim'in isimleri de Trabzonspor ile anıldı. Ancak Başkan Ertuğrul Doğan daha sonra Arda Turan ve Fatih Terim ile görüşmediklerini açıklayarak çalışmaların yabancı teknik direktör üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

İLK SIRADA ANTONIO CONTE VAR

Trabzonspor'un yeni aday listesinin ilk sırasında Antonio Conte'nin bulunduğu belirtildi. Bordo-mavili yönetimin İtalyan teknik adamı ikna etmek için temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.

MARCELINO İLE İLK TEMAS

Listenin bir diğer önemli ismi Marcelino. İspanyol teknik adamla ilk temasın sağlandığı aktarıldı. Marcelino kariyerinde Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao, Marsilya ve Villarreal gibi takımlarda görev yaptı.

VALVERDE DE LİSTEDE

Bordo-mavililerin gündemindeki üçüncü ismin ise Ernesto Valverde olduğu belirtildi. Son olarak Athletic Bilbao'da görev yapan 62 yaşındaki teknik adam, Barcelona'nın başında çıktığı 145 karşılaşmada 2,23 puan ortalaması yakaladı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR İÇİN YENİ PLAN

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından takımın başına geçen Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği karşısındaki 5-0'lık galibiyetle iyi bir başlangıç yaptı. Ancak yönetimin Çimşir ile uzun vadeli bir teknik direktörlük planı yapmadığı belirtildi.

Camiayı yakından tanıyan Hüseyin Çimşir'in yeni gelecek teknik direktörün yanında yardımcı antrenör olarak görevine devam etmesinin planlandığı ve yeni hocaya takım hakkında kapsamlı bir rapor sunacağı ifade edildi. Trabzonspor yönetiminin görüşmeleri kısa süre içinde sonuçlandırarak yeni teknik direktörünü belirlemeyi hedeflediği kaydedildi.