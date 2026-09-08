Haberler

Macaristan’dan 10 Rus diplomata "ülkeyi terk edin" talimatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan, Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 10 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi.

Macaristan, Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 10 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi.

Macaristan'da Avrupa Birliği (AB) yanlısı yeni hükümet, Rusya'nın diplomatik misyonuna yönelik karar aldı. Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 10 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi. Oran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benim talimatım doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı'ndan ilgili yetkili, Salı günü Rusya'nın Macaristan Büyükelçisi'ne, Rus misyonunda görev yapan 10 kişinin Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde bulunduğunu bildirdi. Bu nedenle Macaristan tarafı söz konusu kişilerden ülkeyi terk etmelerini istedi. Bu karar, Macaristan'ın güvenliğini ve egemenliğini korumaktadır" dedi.

Bu kararın Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğine vurgu yapan Macar bakan, "Macaristan, karşılıklı saygı ve kurallara bağlılık temelinde gerekli diyaloğu sürdürmeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir

Kulisleri sarsan Demirtaş iddiası! Liderlik koltuğu için adı geçiyor
Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok

Osimhen yok! İşte Galatasaray’ın Sporting maçı kamp kadrosu

Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Adliye çıkışı kan aktı! Kimliği belirsiz kişiler kurşun yağdırdı
“Kara Haydar” gözaltına alındı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi

“Kara Haydar”ı polis aldı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber