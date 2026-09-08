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Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi Haber Videosunu İzle
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
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Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Savcının 'çocuğa karşı öldürme', 'silahla tehdit' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istediği sanık Efe Ç., mahkeme tarafından 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren Efe Ç.'ye 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
  • Mahkeme, savcının talep ettiği 21 yıl 7 ay 15 güne kadar olan hapis cezasından daha düşük bir cezaya hükmetti.
  • Davanın ikinci duruşması bugün görüldü; ilk duruşma 9 Haziran'da yapılmıştı.

Atlas Çağlayan davasında beklenen karar çıktı. Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada sanık Efe Ç. hakkında 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

İKİNCİ DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada yargılama süreci devam etti. Davanın ikinci duruşması bugün Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi. Davanın ilk duruşması ise 9 Haziran'da gerçekleştirilmişti. İlk duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıklamış ve sanık hakkındaki ceza talebini mahkemeye sunmuştu.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

İkinci duruşmada beklenen karar geldi. Mahkeme, Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin yargılanan Efe Ç.'yi 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Böylece 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından başlayan davada mahkeme hükmünü açıkladı. Savcının 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis talebinde bulunduğu davada mahkemenin verdiği ceza 18 yıl 10 ay oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

3 de 1 ini yatar 6 sene sonra aramızda . giden gül gibi evlada oldu

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

Allah kısasta hayat vardır diyor bizim adalet 17 yıla mahkum ediyor

yanıt6
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Haber Yorumları8j2z9wm7hj:

18 yıl ne??? bu mudur yani bir insanın hayatı ? çok şey söylemek istiyorum ama yaşım genç !!!!!

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

lAİK SİSTEMİN ADALETİ

yanıt0
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

9 yıl ceza yatar 1 yılını yattı 8 yıl içerde kalır. olaysız yatarsa son 3 yılında açıkta tamamlar ve 80 günde bir 11 gün ev iznine gönderilir.

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

siz yatarını söyleyin şunun bosunada adalet varmış gibi davranmayın

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