Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

İdare Mahkemesi kararıyla yenilenen Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Dört tur süren ve muhalefet grubundan iki meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayına oy vermesiyle dengelerin değiştiği seçim sonucunda Üsküdar Belediyesi Ak Parti'ye geçti.

BELEDİYE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yargı kararı sonrası yenilenen seçim öncesinde Üsküdar Belediyesi binası ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Emniyet güçlerinin görev yaptığı bölgede, meclis üyeleri ve görevlilerin salona girişleri kontrollü şekilde sağlandı. Meclis salonunda yapılan yoklamanın tamamlanmasıyla birlikte oy kullanma sürecine geçildi. Seçimde CHP ve Yeni Parti’nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.

ADIM ADIM 4 TURLU OYLAMA YARIŞI

Oylamanın ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 21 oy alırken, CHP ve Yeni Parti’nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy topladı; kullanılan 2 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci tur oylamada geçersiz oy çıkmazken Gültekin 22, Çetinkaya ise 20 oya ulaştı.

MUHALEFET GRUBUNDAN FİRE

Üsküdar Belediye Meclisi'nde 21 CHP/ Yeni Parti ve 21 Cumhur İttifakı üyesi bulunmasına rağmen, seçimin kaderini belirleyen kırılma üçüncü turda yaşandı. Üçüncü tur sonuçlarına göre Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin oy sayısını 23’e yükseltirken, CHP/ Yeni Parti adayı 19 oyda kaldı. Bu tablo, CHP ve Yeni Parti grubundan iki meclis üyesinin oyunu Cumhur İttifakı adayına verdiğini gözler önüne serdi.

DÖRDÜNCÜ TURDA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Dördüncü ve son tur oylamasında da oy dağılımı korunarak sonuç kesinleşti. 23 oy alan AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini kazanarak belediyenin yeni yönetimini üstlendi.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR?

Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğrenim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı; 2002-2008 yılları arasında Gençlik Kolları'nda çeşitli görevler üstlendi. 2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürüttü. 4., 5. ve 6. dönemlerde (2012-2019) AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde meclis üyesi seçildi ve 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. 14 ve 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde SKM Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Kaynak: Haberler.com