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Mansur Yavaş, CHP kararını verdi

Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın Genel Merkez'de düzenlenecek 9 Eylül resepsiyonuna katılmayacak. Belediye kaynakları, Yavaş'ın mevcut pozisyonunu koruyarak taraf olmayacağını belirtti.

HP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın Ankara'da gerçekleştirilecek program, Anıtkabir'de düzenlenecek törenlerle başlayacak.  Ardından saat 19.00'da CHP Genel Merkezi'nde 9 Eylül Resepsiyonu düzenlenecek. 

MANSUR YAVAŞ RESEPSİYONA KATILMAYACAK

Edinilen bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Mansur Yavaş, yarın CHP'nin 9 Eylül nedeniyle düzenleyeceği etkinliklere ve resepsiyona katılmayacak.

"TARAF OLMAYACAK"

Belediye kaynakları Yavaş'ın resepsiyona katılmama sebebine ilişkin "Mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor. Taraf olamayacak" dedi.

YAVAŞ MUTLAK BUTLAN KARARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Yavaş, CHP Genel Merkezi'ne mutlak butlan atanması kararını eleştirmiş, Özgür Özel'in bu kararı eleştiren Güvenpark'taki bayramlaşmasına katılmıştı. Ancak Yavaş, süreç içinde CHP ve YENİ Parti arasında bir siyasi tercih yapmadı. Dün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçiminde de CHP ve YENİ Parti grupları ortak hareket etmişti.

Kaynak: ANKA
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