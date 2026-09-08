Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandırmıştı: Sevgilisinin estetiğine 5 milyon TL harcadı, pişman olmadığını söyledi

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, çalıştığı firmayı 122 milyon lira zarara uğratan muhasebeci Mesut A. ve bağlantılı olduğu 19 şüpheli yakalandı. Vurgun parasıyla sevgilisine 5 milyon liralık estetik yaptıran, 60 milyon lirayı ise kumarda kaybeden ve ifadesinde "Pişman değilim" diyen şüpheli ile beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonda, çalıştığı şirketin ödemelerini kendi ve yakınlarının hesaplarına geçirerek firmayı 122 milyon lira zarara uğratan muhasebe personeli M.A. ile bağlantılı 19 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta 4 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, şüphelilerin banka hesapları donduruldu; 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu.

Yeni detaylar ortaya çıktı

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında bilişim danışmanlık şirketinde muhasebeci olarak çalışan Mesut A.'nın 2021-2026 yılları arasında şirkette çalıştığı, bu süre zarfında şirkete gelen 122 milyon TL'lik miktarı kendisinin ve yakınlarının hesabına aktardığı tespit edildi.

Sevgilisinin estetik operasyonlarına 5 milyon TL harcamış

Mesut A.'nın evli ancak boşanma aşamasında olduğu, bir de sevgilisi olduğu öğrenilirken, sevgilisinin estetik operasyonları için 5 milyon TL harcadığı, sevgilisinin üzerine ev yaptırdığı ve sevgilisi ile birlikte gece kulüpleri ve kumarhanelerde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda Mesut A.'nın sevgilisi Ş.Y.'nin hesabında 10 milyon TL olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 60 milyon TL kumarda kaybetmiş

Mesut A.'nın Gürcistan ve Kıbrıs'ta kumar oynadığı ve yaklaşık 60 milyon TL para kaybettiği ortaya çıkarken olayla alakalı gözaltına alınan 19 şüphelinin içerisinde Mesut A., annesi, babası, boşanma aşamasındaki eşi, sevgilisi ve şirkette birlikte çalıştığı kişilerin de olduğu öğrenildi.

İfadesinde pişman olmadığını belirtti

Öte yandan evrakları inceleyen şirket sahibinin, zimmetine para geçirdiğini farkettiği Mesut A.'yı işten çıkarttığını ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelilere ait 12 araç ve 5 taşınmaza tedbir koyulduğu öğrenilirken, şüphelilerin banka hesaplarını bloke konuldu. Mesut A. emniyetteki ifadesinde pişman olmadığını belirtti. Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı