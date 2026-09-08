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Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim? Haber Videosunu İzle
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?
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Cenazede herkes geçip giderken usta oyuncunun kabri başında tek başına el açıp dua eden genç tiyatro öğrencisi, törene damga vurdu. Serhat Kılıç’ın vefat sevenlerini yasa boğarken, genç öğrencinin gösterdiği vefa herkesi duygulandırdı.

  • Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, evinde cansız bedeni bulunarak hayatını kaybetti.
  • Oyuncunun vefatı, 5 Eylül'de yedek anahtarla evine giren yakın arkadaşı tarafından fark edildi.
  • Cenazede kabir başında tek başına dua eden gencin, Kılıç'ın oyunculuk okulundan eğitim alan genç bir tiyatro öğrencisi olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde cansız bedeninin bulunmasının ardından, sanat dünyası ve sevenleri derin bir yasa boğuldu. Vefatıyla tüm Türkiye'yi sarsan oyuncunun ardından kamuoyunda en çok yankı uyandıran ve cevabı merak edilen soru ise "Bu kadar çok seveni varken vefatı neden 2 gün sonra öğrenildi?" oldu.

YALNIZ KALMAK İSTEDİ, TELEFONDAN UZAK DURDU

Emniyet birimlerinin ve yakın çevresinin sunduğu bilgilere göre, vefatından önceki günlerde boyun fıtığı ve şiddetli ağrıları sebebiyle zor günler geçiren oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle sete gidemedi. Sorumluluklarını yerine getiremediği düşüncesiyle büyük bir moral bozukluğu yaşayan Kılıç, çevresindekilere "biraz yalnız kalmak ve dinlenmek istediğini" belirterek kabuğuna çekildi.

YEDEK ANAHTARLA GİRDİ, ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

 Ağrı kesici ilaçların da etkisiyle uyuduğu düşünülen oyuncuya yakınları ilk etapta rahatsız etmemek adına ulaşmaya zorlamadı. Ancak telefonlarına uzun süre yanıt alınamaması üzerine 5 Eylül tarihinde yedek anahtarla eve giren yakın arkadaşı, acı manzarayla karşılaştı ve usta oyuncunun hayatını kaybettiği anlaşıldı.

HERKES KİM OLDUĞUNU MERAK EDİYOR

Uğurlama töreninde gözlerden kaçmayan ve sosyal medyada gündem olan bir diğer detay ise cenaze kalabalığının arasından sıyrılan genç bir çocuk oldu.

Cenazeye katılan kalabalık ve basın mensupları defin alanından hızla geçerken, kabrin başında tek başına durup ellerini semaya açarak dua eden o genç çocuk, törene katılan herkesin dikkatini çekti. Edinilen bilgilere göre, cenazedeki kalabalığın arasından sıyrılıp sessizce dua eden bu gencin, Kılıç'ın oyunculuk okulundan eğitim alan genç bir tiyatro öğrencisi olduğu öğrenildi. Usta oyuncuya olan vefasını ve sevgisini kabri başında tek başına dua ederek gösteren genç, cenazedeki en duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu.

Kılıç'ın zamansız gidişi, hem sanat camiasında hem de onu ekran başından seven milyonların yüreğinde derin bir iz bıraktı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıovacik36@gmail.com:

Doğru olanı yapmışsın kardesimiz. Ben de anıtkabirde el açıp dua ettiğimde şaşkın gözlerle bakanlar olmuştu.

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