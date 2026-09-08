Haberler

Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filenin Sultanları'nın İtalya'yı 3-2 mağlup ederek 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmasında başrol oynayan Melissa Vargas, finalin MVP'si seçildi. Başarılı voleybolcunun annesiyle geçmiş yıllarda çekilen fotoğrafında dikkat çeken benzerlik ise “İkizi gibi”, “Annesinin kopyası” ve “Kendini doğurmuş” yorumlarını beraberinde getirdi.

  • Melissa Vargas, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda turnuvanın MVP'si seçildi.
  • Vargas ve annesinin geçmiş yıllarda çektirdiği bir fotoğraftaki yüz hatlarındaki belirgin benzerlik dikkat çekti ve 'İkizi gibi', 'Annesinin kopyası', 'Kendini doğurmuş' yorumlarına yol açtı.
  • Vargas, daha önce verdiği röportajlarda annesinin kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri olduğunu ve ailesinin Havana'da ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini anlatmıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Melissa Vargas, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamladı.  Filenin Sultanları'nın finalde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olduğu karşılaşmada sergilediği performansla öne çıkan Vargas, turnuvanın MVP'si seçildi.

ŞAMPİYONLUĞUN BAŞROLÜNDEYDİ

16 Ekim 1999'da Küba'nın başkenti Havana'da dünyaya gelen Melissa Teressa Vargas Abreu, küçük yaşlarda başladığı voleybolda dünyanın önde gelen oyuncularından biri haline geldi. 1,94 metre boyundaki yıldız oyuncu, Filenin Sultanları'nın son yıllarda elde ettiği önemli başarılarda da kilit rol üstlendi.

ANNESİYLE BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Vargas'ın bu kez voleybol sahasındaki performansı değil, annesiyle birlikte geçmiş yıllarda çektirdiği bir fotoğrafı dikkat çekti. Anne-kızın yüz hatlarındaki belirgin benzerlik fotoğrafın en dikkat çeken ayrıntısı oldu. Vargas'ın özellikle gençlik yıllarındaki görüntüsünün annesine oldukça benzediği görüldü.

“KENDİNİ DOĞURMUŞ”

Fotoğrafı görenlerden anne-kızın benzerliğine ilişkin dikkat çekici yorumlar geldi. Vargas ve annesi için “İkizi gibi”, “Annesinin kopyası” ve “Kendini doğurmuş” ifadeleri kullanıldı.

ANNESİNİN DESTEĞİNİ ANLATMIŞTI

Kübalı bir ailenin çocuğu olan Vargas, çocukluk yıllarını Havana'da geçirdi. Başarılı voleybolcu daha önce verdiği röportajlarda annesinin kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri olduğunu anlatmıştı. Vargas, ailesinin Havana'da yaşadığı dönemde ekonomik zorluklarla mücadele ettiğinden de söz etmişti.

Kaynak: Haberler.com
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte 1. tur sonuçları
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için olay sözler! Bu ifadeler çok konuşulur
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında

45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! Gözaltında
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü

Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Bazı enerji tesisleri hedef alındı, yangın çıktı

Suudi Arabistan'a kritik saldırı! Enerji tesisleri hedef alındı
Meteoroloji uyardı! Bir yanda kavurucu sıcak bir yanda sert rüzgar

Meteoroloji uyardı! Bir yanımız yanacak bir yanımız donacak
Beykoz'da TFF personelinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TFF'yi yasa boğan kaza! Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği anlar
Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! Rol arkadaşı da aynı gün ölmüş

Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! 9 yıl sonra aynı gün...
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt

Milli voleybolcudan İstiklal Marşı eleştirilerine tokat gibi yanıt
Adana'da mezar yeri fiyatı ikiye katlandı! Vatandaş dev zamma tepki gösterdi

Ölmenin de bir bedeli var! Mezar fiyatları dudak uçuklattı
Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ne kadar emekli maaşı aldığını da anlattı

Gökçek ne kadar maaş alıyor? Savcılık ifadesinde rakam verdi