Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Melissa Vargas, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamladı. Filenin Sultanları'nın finalde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olduğu karşılaşmada sergilediği performansla öne çıkan Vargas, turnuvanın MVP'si seçildi.

ŞAMPİYONLUĞUN BAŞROLÜNDEYDİ

16 Ekim 1999'da Küba'nın başkenti Havana'da dünyaya gelen Melissa Teressa Vargas Abreu, küçük yaşlarda başladığı voleybolda dünyanın önde gelen oyuncularından biri haline geldi. 1,94 metre boyundaki yıldız oyuncu, Filenin Sultanları'nın son yıllarda elde ettiği önemli başarılarda da kilit rol üstlendi.

ANNESİYLE BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Vargas'ın bu kez voleybol sahasındaki performansı değil, annesiyle birlikte geçmiş yıllarda çektirdiği bir fotoğrafı dikkat çekti. Anne-kızın yüz hatlarındaki belirgin benzerlik fotoğrafın en dikkat çeken ayrıntısı oldu. Vargas'ın özellikle gençlik yıllarındaki görüntüsünün annesine oldukça benzediği görüldü.

“KENDİNİ DOĞURMUŞ”

Fotoğrafı görenlerden anne-kızın benzerliğine ilişkin dikkat çekici yorumlar geldi. Vargas ve annesi için “İkizi gibi”, “Annesinin kopyası” ve “Kendini doğurmuş” ifadeleri kullanıldı.

ANNESİNİN DESTEĞİNİ ANLATMIŞTI

Kübalı bir ailenin çocuğu olan Vargas, çocukluk yıllarını Havana'da geçirdi. Başarılı voleybolcu daha önce verdiği röportajlarda annesinin kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri olduğunu anlatmıştı. Vargas, ailesinin Havana'da yaşadığı dönemde ekonomik zorluklarla mücadele ettiğinden de söz etmişti.

Kaynak: Haberler.com