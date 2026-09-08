Trafikte tartıştığı sürücüye sopayla saldırmaya kalkışan kişiye 380 bin TL ceza kesildi

Konya’nın Meram ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, aracından aldığı sopayla diğer sürücüye saldırmaya çalışan şahıs polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye 380 bin TL idari para cezası keserken, ehliyetine ve aracına da el koydu.

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinized edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme konusu yüzünden sözlü tartışma başladı. Öfkesine hakim olamayan sürücülerden biri, aracının bagajından çıkardığı sopayla aşağı inerek diğer sürücünün üzerine yürüdü. Dehşet anlarına maruz kalan diğer sürücü ise yaşananları anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

POLİS GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, elindeki sopayla terör estiren şahsın H.D. olduğunu belirledi. Ekiplerin titiz takibi sonucu H.D., olayın yaşandığı günün gecesinde Taşkent ilçesinde gözaltına alındı.

380 BİN TL CEZA UYGULANDI

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi uyarınca toplam 380 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili de 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan H.D. hakkında başlatılan adli işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı