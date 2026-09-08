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Trafikte tartıştığı sürücüye sopayla saldırmaya kalkışan kişiye 380 bin TL ceza kesildi

Trafikte tartıştığı sürücüye sopayla saldırmaya kalkışan kişiye 380 bin TL ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Trafikte tartıştığı sürücüye sopayla saldırmaya kalkışan kişiye 380 bin TL ceza kesildi
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Konya'da yol verme tartışmasında elindeki sopayla diğer sürücüye saldırmaya çalışan H.D., polis ekiplerince gece yarısı yakalandı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler sonrası şüpheliye 380 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.

  • Konya'nın Meram ilçesinde yol verme tartışmasında sopayla diğer sürücüye saldırmaya çalışan H.D. isimli şahıs, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası polis takibiyle Taşkent ilçesinde yakalandı.
  • H.D.'ye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 380 bin TL idari para cezası kesildi; sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve otomobili 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Konya’nın Meram ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, aracından aldığı sopayla diğer sürücüye saldırmaya çalışan şahıs polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye 380 bin TL idari para cezası keserken, ehliyetine ve aracına da el koydu.

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinized edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme konusu yüzünden sözlü tartışma başladı. Öfkesine hakim olamayan sürücülerden biri, aracının bagajından çıkardığı sopayla aşağı inerek diğer sürücünün üzerine yürüdü. Dehşet anlarına maruz kalan diğer sürücü ise yaşananları anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

POLİS GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, elindeki sopayla terör estiren şahsın H.D. olduğunu belirledi. Ekiplerin titiz takibi sonucu H.D., olayın yaşandığı günün gecesinde Taşkent ilçesinde gözaltına alındı.

380 BİN TL CEZA UYGULANDI

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi uyarınca toplam 380 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili de 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan H.D. hakkında başlatılan adli işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ülkemizin geçim kaynağı artık sanayi, tarım, hayvancılık değil. trafik cezası, bedelli askerlik, yakıt, sigara zammı ve verginin vergisi

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