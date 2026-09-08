Haberler

Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüler dronla tek tek tespit edildi. 64 sürücüye toplam 362 bin 368 lira ceza kesilirken, sürücülerden Sabri D., ihlal anının görüntülerini izlemesine rağmen cezaya itiraz etti. "Yola çıkmazsa ben nereden bileyim geçmek istediğini. Adım atacak ki ben durayım. Hatalı olan o" diyen sürücünün sözleri uygulamanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

  • Adana'da trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde dronla yapılan denetimde, yayalara yol vermeyen 64 sürücüye toplam 362 bin 368 lira ceza kesildi.
  • Yaklaşık 2 saat süren uygulamada farklı trafik ihlalleri nedeniyle 175 sürücüye toplam 901 bin 128 lira ceza kesildi ve 2 araç trafikten menedildi.
  • Yayaya yol vermediği için 5 bin 662 lira ceza kesilen Sabri D., dron görüntülerini izlemesine rağmen cezaya itiraz ederek hatanın yayada olduğunu savundu.

Dron görüntüsünü izleyen bazı sürücüler cezaya itiraz ederek ihlal yapmadıklarını savundu. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada farklı trafik ihlalleri nedeniyle 175 sürücüye toplam 901 bin 128 lira ceza kesildi.

YAYA GEÇİTLERİ DRONLA İZLENDİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde denetim yaptı. Ekipler, geçitte bekleyen veya yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın Bulvarı'ndaki denetimde yaya geçitleri dronla havadan takip edildi. Yayalara yol vermediği tespit edilen araçlar, ihlalin gerçekleştiği noktanın ilerisinde bekleyen polis ekipleri tarafından durduruldu.

64 SÜRÜCÜYE 362 BİN 368 LİRA CEZA

Dronla yapılan denetim sonucunda yayalara yol vermeyen 64 sürücü tespit edildi. Bu sürücülere toplam 362 bin 368 lira idari para cezası uygulandı. Polis tarafından durdurulan bazı sürücüler cezaya itiraz etti. Bazıları yayaları görmediğini söylerken bazıları ise ihlalin kendilerinden değil yayalardan kaynaklandığını savundu. İtirazlar sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEDİ, "HATALI OLAN O" DEDİ

Yayaya yol vermediği gerekçesiyle 5 bin 662 lira ceza kesilen Sabri D.'ye ihlal anının dron görüntüleri izletildi. Ancak sürücü görüntüleri görmesine rağmen cezaya ikna olmadı. Sabri D., polise itiraz ederek, "Yaya orada bekliyor. Yola çıkmazsa ben nereden bileyim geçmek istediğini. Adım atacak ki ben durayım. Hatalı olan o" dedi.

"VURDUK MU, ÖLDÜRDÜK MÜ?"

Denetimde ceza uygulanan bir diğer sürücü Yaşar A. da polis ekiplerine itiraz etti. Yaşar A., "Olmayan yayayı nasıl fark edeyim? Ne oldu? Vurduk mu, öldürdük mü?" ifadelerini kullandı. Sürücülerin itirazlarına rağmen ekipler dron görüntüleri üzerinden tespit edilen trafik ihlalleri hakkında gerekli işlemleri yaptı.

2 SAATTE 901 BİN LİRALIK CEZA

Yaklaşık 2 saat süren denetimin bilançosu da dikkat çekti. Uygulama kapsamında yalnızca yayalara yol vermeyen sürücülere değil, farklı trafik kurallarını ihlal eden sürücülere de işlem yapıldı. Toplam 175 sürücüye farklı maddeler kapsamında 901 bin 128 lira ceza kesildi. Ayrıca 2 araç trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tamamlandığında Türkiye’de 3. dünyada ise deniz dolgusu üzerine inşa edilen 6. havalimanı olacak

Türkiye'de yalnızca 3 tane olacak! Dev yatırımda kritik aşama
Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu! Satışlar patladı

Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu
Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! Rol arkadaşı da aynı gün ölmüş

Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! 9 yıl sonra aynı gün...
Adana'da mezar yeri fiyatı ikiye katlandı! Vatandaş dev zamma tepki gösterdi

Ölmenin de bir bedeli var! Mezar fiyatları dudak uçuklattı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı

Arda Şampiyonlar Ligi'nde yok! "Kusura bakma" diyerek açıkladı
Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ne kadar emekli maaşı aldığını da anlattı

Gökçek ne kadar maaş alıyor? Savcılık ifadesinde rakam verdi