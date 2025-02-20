Yalova'da okullar tatil mi SON DAKİKA? 21 Şubat Cuma Yalova'da okul yok mu? (Yalova Valiliği)

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanmanın artmasıyla birlikte, 21 Şubat 2025 Cuma günü Yalova'da okulların tatil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Veliler ve öğrenciler, " Yalova'da okullar tatil mi?", "Bugün Yalova'da okullar tatil edildi mi?" "Yalova Valiliği açıklama yaptı mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Yalova'da okullar tatil edildi mi? 21 Şubat Cuma Yalova'da okullar tatil mi? İşte, merak edilenler…

21 ŞUBAT YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı yoğun kar yağışı uyarılarının ardından, Yalova'da da kar yağışı etkisini giderek artırdı. Özellikle kentin batı ve yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde hissedilirken, buzlanma ve don olayları da hayatı olumsuz etkiliyor. Yalova Valiliği'nden yapılan son açıklamaya göre ise 21 Şubat Cuma günü için Yalova genelinde tüm eğitim kurumlarında geçerli olmak üzere eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verildi.

Yalova Valilik açıklaması