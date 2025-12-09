Vali Akın İle Başkan Altay 17. Altın Dokunuşlar Festivali'ni Ve Gazze Kermesi'ni Açtı

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ebru, hat, tel kırma, ahşap boyama gibi pek çok branştaki 2025 eserin, emeğin maharetle birleştiği eşsiz örnekler olarak ziyaretçilerine keyifli bir görsel deneyim sunduğunu belirterek, "Sanatın her rengini aynı çatı altında toplayan Altın Dokunuşlar Festivalimizde; canlı atölyeler, söyleşiler, çocuk programları, konserler ve farklı etkinlikler ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşatacak" dedi. Başkan Altay, Altın Dokunuşlar Festivali kapsamında açılışı yapılan Gazze Kermesi ile de Gazze'de üşüyen çocuklara sıcaklık, gözyaşlarına merhem, yüreklerine bir nebze hayat ve umut ışığı sunmayı amaçladıklarını ifade ederek, Konya'dan ve Konya dışından herkesi Altın Dokunuşlar Festivali'ne ve kermese davet etti. Konya Valisi İbrahim Akın, birçok sanat alanında ortaya konulan çeşitliliğin Konya'nın kültürel hafızasının ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade ederek, Başkan Altay'a ve KOMEK ailesine teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından "İpek Yolu" temasıyla düzenlenen 17. Altın Dokunuşlar Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Altın Dokunuşlar Festivali'nin el emeğini estetikle buluşturan; sabırla ve zarafetle yoğrulmuş eserleri bir araya getiren bir sergi olduğunu söyledi.

"ALTIN DOKUNUŞLAR, HER YIL BÜYÜK BİR TEVECCÜHLE BÜYÜMEKTEDİR"

Konya'nın, tarih boyunca estetiği ahlakla, zanaatı imanla, sanatı hikmetle harmanlayan kadim bir geleneğinin taşıyıcısı olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Altın Dokunuşlar Sergisi de tam da bu ruhla; kadim bir şehrin sanat icrasını, vefakâr bir bağlılıkla, geçmişten günümüze taşımayı sürdürmektedir. Bu yıl 'İpek Yolu' temasıyla düzenlenen sergimiz; bin yıllık bir medeniyetin sabır ve zarafetle şekillenmiş sanat anlayışını, Anadolu'dan dünyaya yayılan kadim sesini yeniden duyurmaktadır. İşte Altın Dokunuşlar; tam da bu misyonla, her yıl büyük bir teveccühle büyümektedir" diye konuştu.

SANATIN HER RENGİ AYNI ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Başkan Altay, sergide birbirinde kıymetli eserlerin yer aldığını belirterek, "Bugün burada göreceğiniz ebru, hat, tel kırma, ahşap boyama gibi pek çok branştaki 2025 eser; emeğin maharetle birleştiği eşsiz örnekler olarak ziyaretçilerine keyifli bir görsel deneyim sunacaktır. Bu kıymetli çalışmaları ortaya koyan sanatçı ve zanaatkârlarımız; bu şehrin sanat altyapısını canlı tutan, gelenekten geleceğe uzanan köprünün mimarlarıdır. Sanatın her rengini aynı çatı altında toplayan Altın Dokunuşlar Festivali'mizde; canlı atölyeler, söyleşiler, çocuk programları, konserler ve farklı etkinlikler de ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşatacaktır. 17. Altın Dokunuşlar Festivali'mizin hem şehrimizin sanat iklimini zenginleştirmesini hem de kültürel mirasımızı geleceğe taşıyan ilham verici bir iz bırakmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MİSAFİRLERİMİZİ HEM 17. ALTIN DOKUNUŞLAR SERGİSİ'NE HEM DE GAZZE KERMESİMİZE DAVET EDİYORUM"

Altın Dokunuşlar Festivali kapsamında Gazze Kermesi de düzenlediklerini kaydeden Başkan Altay, şunları kaydetti:

"Bugün ayrıca hem burada hem de Mevlana Kültür Merkezi'nde 17 Aralık'a kadar devam edecek Gazze Kermesimizin de açılışını yapıyoruz. 2018 yılından itibaren tarafıma takdim edilen kıymetli hediyeleri, mazlumların yarasına merhem olacak bir iyilik halkasına dönüştüreceğiz inşallah. Bu dayanışma ile Gazze'de üşüyen evlatlarımıza sıcaklık, gözyaşlarına merhem, yüreklerine bir nebze hayat ve umut ışığı sunmayı amaçlıyoruz. Özellikle bu kermesin hazırlanmasında çok büyük emeği olan değerli eşime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepsi bir depoda atıl halde bekliyordu. Kıymetli hediye kabul etmiyoruz ama bir şekilde insanlar hediye takdiminde bulunuyor. Bu kermes sayesinde onların depoda çürümesine engel olurken bir taraftan da Gazze'deki kardeşlerimize inşallah bir fayda sağlamış olacağız. Bu vesileyle bu iki güzel organizasyona emek veren herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizi ve şehrimize gelecek misafirlerimizi hem 17. Altın Dokunuşlar Sergisi'ne hem de Gazze Kermesi'mize tekrar davet ediyorum."

"BİR AİLE OLMANIN BÜYÜK MUTLULUĞUNU BİZE YAŞATIYORLAR"

Belediyecilik anlamında birçok işi hayata geçirdiklerini ancak hanımefendilerle yapılan işlerin çok bereketli ve kıymetli olduğunu belirten Başkan Altay, "2009 yılında göreve başladığımda ilk yapmış olduğum temel atma programı bir hanımlar lokalinin temel atma programıydı. O günden bugüne hanımların duasıyla ve bereketiyle yolumuza devam ediyoruz. Onlar bizi hiç yalnız bırakmadı. Meslek edindirme kurslarımızda bir taraftan maharetlerini geliştirirken bir taraftan sosyalleşme anlamında çok önemli işler yürütüyorlar. En önemlisi de hep birlikte bir aile olmanın büyük mutluluğunu bize yaşatıyorlar. Salonumuzda bulunan tüm hanımefendilere ve KOMEK Kurslarımıza devam eden tüm hanımlarımıza, öğreticilerimize, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şeb-i Arus Haftası'nda böyle güzel bir etkinlikte bir arada olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu sene ilk defa Şeb-i Arus haftasında bu etkinliği düzenliyoruz. Burada amaçlarımızdan birisi de Konya'ya dışarıdan gelen misafirlerimizin Konya'da yapılan güzel işlere tanıklık etmeleri, bu sergiyi görmeleri ve Konya'nın hanımlarının ne kadar maharetli olduklarını tüm dünyadan gelen misafirlerimizin görmesi. İnşallah keyifli bir program olacak" açıklamalarında bulundu.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZI VE KOMEK AİLESİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Konya Valisi İbrahim Akın da birçok sanat alanında ortaya konulan çeşitliliğin Konya'nın kültürel hafızasının ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Eserleriyle bu programa değer katan kıymetli hanımefendiler, sadece el emeğinizle değil, ailelerimize, şehrimize ve kültürel mirasımıza katkınızla da 'Aile Yılı' vizyonunu en yapıcı şekilde temsil ediyorsunuz. Bu vesileyle, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde emeği geçen tüm eğitmenlerimizi, kursiyerlerimizi, KOMEK ailesini ve bu süreci destekleyen herkesi tebrik ediyor, Altın Dokunuşlar Sergisi'nin üretim, istihdam ve kültür ekseninde yeni kapılar açmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya İl Müftüsü Ali Öge tarafından yapılan dua ile serginin açılışı gerçekleştirildi.

GAZZE KERMESİNİN DE AÇILIŞI YAPILDI

Sergi açılışından sonra Başkan Altay'ın eşi Ayşe Altay tarafından Gazze yararına organize edilen kermesin de açılışı yapıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen kermeste 2018 yılından bugüne kadar Başkan Altay'a görevi dolayısıyla takdim edilen değerli hediyeler yer alıyor.

Vali Akın, Başkan Altay ve protokol üyeleri daha sonra sergiyi ve kermesi inceledi.

SERGİ 17 ARALIK'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Her gün farklı branşlarda atölye çalışmalarının düzenleneceği etkinlikte ayrıca ziyaretçilere eğitmenler eşliğinde uygulama yapma imkânı sunulacak. Ayrıca söyleşiler, sahne performansları, konserler ve çocuklar için de eğlenceli etkinliklerle Konya kültür ve sanatla dolu günler geçirecek.

"İpek Yolu" temasıyla düzenlenen "17. Altın Dokunuşlar Sergisi" ve "Gazze Kermesi", 17 Aralık Çarşamba gününe kadar 10.00-22.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.