Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay

Antalya Kepez'de gece saatlerinde yaşanan tartışmanın ardından yere düşen beden eğitimi öğretmeni Gürol Güven'in üzerinden bir otomobil geçti. Hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti; kaçan sürücü yakalandı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ ARACA ALAMADI, ÖĞRETMEN DÜŞÜP BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olay, 14 Şubat gece saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre Aksu Pınarlı Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni Gürol Güven (51) ile eşi olduğu tahmin edilen kadın arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Güven'i aracına almayan kadın, plakası alınamayan otomobili ile olay yerinden uzaklaşmak isterken, bu sırada araca binmek isterken dengesini kaybederek yere düşen Gürol Güven ise baygınlık geçirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma seslerini duyarak balkona çıkan ve yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri karşı şeritten olay yerine yaklaştığı sırada plakası alınamayan beyaz renkli bir araç yerde hareketsiz şekilde yatmakta olan Gürol Güven'in üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştı. Kazanın hemen ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Güven, kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOM OBİL SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI