Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha

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2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından FIFA sıralamasında 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk iki maçın ardından yeri değişti.

AY-YILDIZLILAR DÖRT BASAMAK GERİLEDİ

Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya da 4-1 kaybeden ay-yıldızlılar, 4 basamak birden gerileyerek 31. sıraya düştü. Milli takımın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa 3, Belçika, 8, İtalya da 15. basamakta sıralandı.

FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle: