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Rize'de palamut tezgahlarda adet 50 liradan satılıyor, balıkçılar bolluktan memnun

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Rize'de palamut tezgahlarda adet 50 liradan satılıyor, balıkçılar bolluktan memnun
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Karadeniz'de bol avlanan palamut, Rize'deki balıkçı tezgahlarında ağırlığına göre 50 ila 100 lira arasında satılıyor. Balıkçı Soner Birinci, palamut bolluğu nedeniyle hem satanın hem tutanın yüzünün güldüğünü, halkın dolaplarına koyacak kadar palamut bulunduğunu söyledi.

Karadeniz'de bol miktarda avlanan palamut, Rize'deki balıkçı tezgahlarında 50 ila 100 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Kent merkezinde yer alan balıkçı tezgahlarında palamudun adet fiyatı ağırlığına göre 50 liradan başlıyor. Tezgahlardaki diğer balıklardan istavrit 150, mezgit 200, barbun 300, çinekop 400, sargan ise kilogramı 400 liradan alıcı buluyor.

Balıkçı Soner Birinci, AA muhabirine, av sezonuna palamut bolluğuyla başladıklarını söyledi.

İnsanların palamuda ilgi gösterdiğini dile getiren Birinci, "Fiyatlarımız uygun. Palamut bolluğundan bütün balıkçıların yüzü gülüyor, hem satan hem tutan. Palamutu 75 liraya satıyoruz 700-800 gram geliyor bir tanesi. Şu anda tezgahlarda en çok olan balık palamut. Zaten müşteri geldiği zaman direkt palamutu soruyor." diye konuştu.

Birinci, bu sezon adeta palamut yılı yaşandığını ifade ederek, "Halkımızın dolaplara koyacağı bollukta palamut var. Hemen hemen 2-3 kişiyi de doyuruyor. " dedi.

Palamut alışverişi yapan İsrafil Köse ise fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, "Çünkü mezgit 200, palamut 75 lira ve gayet uygun. Herkese tavsiye ederim zaten balık mevsimi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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