Haberler

Malatya'da Madencioğlu Apartmanı davasında 9 ölü için 5 sanığa hapis cezası verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 9 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı Madencioğlu Apartmanı davasında karar verildi. Mahkeme, 5 sanığa 8 yıl 10 ay 20'şer gün, 10 yıl ve 11 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı Madencioğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde yıkılan apartmanın yapımından sorumlu sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, binanın enkazda eşini ve 2 çocuğunu kaybeden müteahhit M.A'ya 10 yıl, fenni mesul M.K. ve statik proje müellifi N.S'ye 11 yıl 3'er ay, dönemin belediye görevlileri M.B. ve M.H.B'ye 8 yıl, 10 ay 20'şer gün hapis cezası verdi.

Kaynak: AA
Seda Sayan'dan kendisinden 25 yaş küçük eşine aşk dolu paylaşım

Seda Sayan'dan aşk dolu paylaşım: Sevgilim...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Erdoğan'ın tavrı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi

Fon krizinde yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan "Derhal" resti
Sömürü düzenine 'Dur' diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Mustafa Sandal'dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında...

Mustafa Sandal'ın "Dubai" açıklaması olay! Karı-koca olmak dışında...
Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping

Acun isyan etti: Bunun adı finansal doping
8 yıl sonra konuştu! Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu hakkında dikkat çeken sözler

Ünlü oyuncudan 8 yıl sonra gelen itiraf! Yine onunla evlenirdim
Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti

Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti