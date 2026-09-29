Malatya'da Madencioğlu Apartmanı davasında 9 ölü için 5 sanığa hapis cezası verildi

Malatya'da Madencioğlu Apartmanı davasında 9 ölü için 5 sanığa hapis cezası verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 9 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı Madencioğlu Apartmanı davasında karar verildi. Mahkeme, 5 sanığa 8 yıl 10 ay 20'şer gün, 10 yıl ve 11 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı Madencioğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde yıkılan apartmanın yapımından sorumlu sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası talep etti.
Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, binanın enkazda eşini ve 2 çocuğunu kaybeden müteahhit M.A'ya 10 yıl, fenni mesul M.K. ve statik proje müellifi N.S'ye 11 yıl 3'er ay, dönemin belediye görevlileri M.B. ve M.H.B'ye 8 yıl, 10 ay 20'şer gün hapis cezası verdi.