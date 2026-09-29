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Türk futbolunda deprem büyüyor! Bütün hakemler ifadeye çağrılıyor

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Türk futbolunda deprem büyüyor! Bütün hakemler ifadeye çağrılıyor
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı “Hakemler Dosyası” soruşturması genişliyor. Hakem sınavları, görevlendirmeler ve klasmanlara ilişkin çarpıcı yazışmaların ortaya çıktığı soruşturmada şimdi de Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapmış aktif ve eski hakemlerin ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

  • Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapmış aktif ve eski hakemler, 'Hakemler Dosyası' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.
  • Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alındı.
  • Soruşturma dosyasında Ferdi Karadoruk'un hakemlik sınavı sorularının istendiği yazışmalar ve İl Hakem Kurulu Üyesi Mehmet Çaylak hakkında 'gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin' ifadelerini içeren mesaj kayıtları yer aldı.

Türk futbolunu sarsan “Hakemler Dosyası” soruşturmasında çember genişliyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk ve hakemlik camiasının önemli isimlerinin gözaltına alınmasının ardından soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapmış aktif ve eski hakemlerin ifade vermek üzere emniyete çağrıldığı öğrenildi.

AKTİF VE ESKİ HAKEMLER İFADEYE ÇAĞRILIYOR

Soruşturmanın ilk aşamasında MHK ve hakemlik yönetimindeki isimlere yönelik işlemler gerçekleştirilirken, incelemenin kapsamının hakemlere doğru genişlediği görüldü.

Süper Lig ve 1. Lig'de daha önce görev yapan hakemlerin yanı sıra halen aktif olarak görev alan hakemlerin de ifadeye çağrılması, soruşturmanın Türk futbolundaki hakemlik sisteminin farklı dönemlerini kapsayacak şekilde derinleştiğini gösterdi.

Hakemlerin hangi sıfatla ifadeye çağrıldığına ve kendilerine hangi konuların sorulacağına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

DOSYADAN ÇARPICI MESAJLAR ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce ortaya çıkan mesaj kayıtları da gündeme damga vurmuştu. Gözaltına alınan Ferdi Karadoruk'un hakemlik sınavına ilişkin soruların istendiği yazışmalarda “Kosif'ten istedim, bir daha isteyeyim hocam” ve “Emre abiden üçüncü defa istiyorum üstadım şimdi” ifadelerini kullandığı belirlenmişti. Dosyada yer alan bir başka mesajda ise Karadoruk'un İl Hakem Kurulu Üyesi Mehmet Çaylak hakkında, “Mehmet Çaylak'a kesinlikle gözlemci atamayı vermeyin abi, 3 sene sonrayı düşünelim abi, gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin.” şeklinde yazdığı ortaya çıkmıştı.

"KOPAR KAFASINI GİTSİN"

Soruşturma dosyasına yansıyan başka WhatsApp konuşmalarında ise hakem listelerine ilişkin olduğu belirtilen dikkat çekici ifadeler yer almıştı. Yazışmalarda “Listeden 4'lüyü çıkaralım”, “Dikkat edelim hemen çıkarmayalım” ve “Kopar kafasını gitsin” ifadelerinin kullanıldığı görülmüştü. Bu mesajların kimler arasında ve hangi hakemlere ilişkin kullanıldığına yönelik incelemeler devam ediyor.

7 İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyonlarda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alınmıştı. Soruşturmada hakem sınavları, klasmanlar, görevlendirmeler ve hakemlik sistemindeki uygulamalara ilişkin iddialar mercek altında bulunuyor.

Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapmış aktif ve eski hakemlerin de ifadeye çağrılmasıyla birlikte soruşturmanın kapsamının daha da genişleyip genişlemeyeceği merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Kravatlı gangsterler ülkeyi milleti soyuyor

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Haber YorumlarıOki:

Fon Meselesini unuturmak için güzel bir girşim Akın bey den tebrikler....

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Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Asrın hırsızlığını hiçbir olay örtemez gangsterler ordusu ülkeyi milleti soyuyor

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Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Dislike atan enik zorunamı gitti

yanıt2
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Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Dislike atanlara kırk haramiler söylemini hediye ediyorum

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Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

ülkemizde her yer pisliğe batmış.

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Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Evet yangın çooooooook büyük ülke siyasi gangsterler tarafından soyuluyor

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