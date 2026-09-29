Ataşehir'de CHP'den AK Parti'ye 6'lı geçiş! İBB Meclisi'nde de denge değişti

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AK Parti'de transfer hareketliliği gün boyunca devam etti. 9 belediye başkanının katılım töreninin ardından akşam saatlerinde İstanbul'dan gelen haberle 6 belediye meclis üyesi daha parti değiştirdi.

ERDOĞAN 9 BELEDİYE BAŞKANINA ROZET TAKMIŞTI

AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda farklı partilerden gelen 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Başkanların rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Katılımların 5'i CHP, 3'ü Yeniden Refah Partisi, 1'i ise İYİ Parti'den gerçekleşti. CHP'den Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer AK Parti'ye geçti. Yeniden Refah Partisi'nden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ve Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu; İYİ Parti'den ise Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu AK Parti'ye katıldı.

AKŞAM SAATLERİNDE BİR HABER DE ATAŞEHİR'DEN GELDİ

Ankara'daki katılımların ardından İstanbul'un Ataşehir ilçesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Danışma Meclisi'nde CHP'li 6 belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katıldığı bildirildi. Böylece aynı gün içerisinde AK Parti'ye katılan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi sayısı 15'e ulaştı.

CHP'DEN AYRILAN 6 İSİM

Ataşehir'de AK Parti'ye geçen isimler Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver oldu. Ataşehir Belediyesi'nin geçişlerden önceki resmi meclis üyesi listesinde Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım ve Mehmet Alver dahil söz konusu isimler CHP grubunda yer alıyordu. Altı ismin aynı anda parti değiştirmesiyle gözler Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki yeni sandalye dağılımına çevrildi.

OĞUZ SARUL DETAYI

Katılımlardaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Oğuz Sarul'un İBB Meclis Üyesi olması. Sarul'un AK Parti'ye geçmesi, Ataşehir Belediye Meclisi'nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki parti dağılımına da yansıyacak.

GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Son olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunan Gürsel Tekin, AK Partiye geçen meclis üyelerine ilişkin "Bugün, parti tüzüğümüze aykırı davranarak AKP toplantısına katılan 6 Ataşehir Belediye Meclis Üyesi, tedbirli olarak Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, partimizle olan üyelik ilişkileri sonlandırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haberler.com